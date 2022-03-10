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Vefa Salman'ın babası İhsan Salman vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vefa Salman'ın babası İhsan Salman vefat etti

İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma nedeniyle Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın babası İhsan Salman vefat etti.

YALOVA (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma nedeniyle Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın babası İhsan Salman vefat etti.

Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İhsan Salman'ın cenaze namazı Yalova Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakiben kılındı. Salman ardından Yalova Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi. cami avlusunda Vefa Salman, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Vali Muammer Erol, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, CHP İl Başkanı Mehmet Gürel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi de cenazeye çelenk gönderdi. - YALOVA

Vefa Salman'ın babası İhsan Salman vefat etti

Vefa Salman'ın babası İhsan Salman vefat etti

Vefa Salman'ın babası İhsan Salman vefat etti

Vefa Salman'ın babası İhsan Salman vefat etti

Vefa Salman'ın babası İhsan Salman vefat etti

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Belediye Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Vefa Salman, Yalova, Yerel, Haberler

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