Vedat Muriqi kimdir? Vedat Muriqi kaç yaşında, aslen nerelidir? Vedat Muriqi hangi takımda?

Son dönemde adı transfer dedikodularına karışan Vedat Muriqi, yaptığı son paylaşımı ile gündeme gelmiş ve Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırmıştı. Peki Vedat Muriqi ya da Vedat Muriç kimdir? Vedat Muriqi kaç yaşında, aslen nerelidir? Vedat Muriqi hangi takımda?

17.5 milyon euro ya Fenerbahçe'den, İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte isminden en çok bahsedilen futbolcular arasında yer almaktadır. İşte Vedat Muriqi hakkında detaylı bilgiler.

VEDAT MURİQİ KİMDİR?

Vedat Muriqi ya da Vedat Muriç 24 Nisan 1994 yılında Prizren, Yugoslavya'da dünyaya gelmiştir. Santrfor mevkisinde oynayan Kosovalı millî futbolcu, Serie A takımlarından Lazio'da forma giymektedir. Muriqi, o zamanlar Yugoslavya'ya bağlı olan Prizren'de doğdu. Kosova ve Arnavutluk vatandaşlığına ek olarak 2015 yılında "Vedat Muriç" ismi ile Türk vatandaşlığını almıştır.

Muriqi futbola 2005 yılında ülkesinin KF Liria takımında başladı. 2011 yılında profesyonel oldu. Bu takımda 10 maça çıktı 3 gol attı. 2013 yılında ise KS Teuta takımına transfer oldu. Bu takımda 18 maça çıktı 2 gol attı. 2014 yılında ise Besa takımına alınan oyuncu,2013-14 ara transfer döneminde Eskişehirspor'a denenmeye alındı. Sezon sonunda ise Eskişehirspor'a transfer oldu. Bu takımla hazırlık maçlarına çıkan Muriqi, transfer sezonu bitmeden Ağustos 2014'te Giresunspor'a transfer oldu. 2015-2016 Sezonunda, TFF 1. Ligde 33 maçta (17 gol 3 asist) performans sergiledi. Sezon sonunda, Vedat Muriqi 500 Bin € + Guido Kocer, Çağrı Bülbül ve Panajotis Dimitriadis'in bonservisleriyle Giresunspor takımına verilmesi ve bir sonraki transferinden de % 10 pay karşılığında Gençlerbirliği SK takımına transfer oldu.

2016-2017 Sezonunda, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gençlerbirliği SK'ne 30 Mayıs 2016 tarihinde, Vedat Muriqi 500 Bin € + Guido Kocer, Çağrı Bülbül ve Panajotis Dimitriadis'in bonservisleriyle Giresunspor takımına verilmesi ve bir sonraki transferinden de % 10 pay karşılığında Gençlerbirliği SK takımına transfer oldu.

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda, 21 Ağustos 2016 tarihinde, Ankara 19 Mayıs stadyumunda, 1.hafta da Gençlerbirliği SK, Gaziantepsor ile karşılaştı. Maçta 64.dk.da Cosmin Matei yerine oyuna girdi.87.dk.da Aydın Karabulut'un asistinde, golü attı. Gençlerbirliği 2-0 maçı kazandı. Vedat Muriqi süper ligdeki ilk golünü atmış oldu.

11 Ocak 2018'de Muriqi, TFF Birinci Lig takımı Çaykur Rizespor ile sözleşme imzaladı .21 Ocak 2018'de, ilk 11'de yer alan ve deplasmanda oynanan Manisaspor maçında 0-3 galip gelen Çaykur Rizespor'un iki gol attı. Manisaspor'a karşı oynadığı maçta Çaykur Rizespor takımı için ilk maçına çıkmış oldu.

Fenerbahçe, 7 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı kamuoyu açıklamasıyla beraber; Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriqi ile 2023 yılına kadar 4 yıllık bir sözleşme imzalandığını açıkladı.

15 Eylül 2020'de 17,5+2,5 milyon avro ve bir sonraki satıştan %5 pay karşılığında Serie A takımlarından Lazio'ya transfer oldu.