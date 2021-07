Veda sözleri 2021: Elveda sözleri, veda edici sözler! Dosta veda sözleri, sevgiliye elveda sözleri, arkadaşa veda sözleri nelerdir?

En çok merak edilen sözlerin başında veda sözleri ve elveda sözleri geliyor. Sizler için en anlamlı veda sözlerini ve elveda sözlerini derledik. Veda sözleri, elveda sözleri, veda edici sözlere haberimizden ulaşabilirsiniz. En etkili dosta veda sözleri, sevgiliye veda sözleri, sevgiliye elveda sözleri nelerdir? Arkadaşa elveda sözleri ve mesajları sizlerle...

Vedalaşmak sözleri, esenleşmek sözleri, veda sözleri 2021, veda etmek sözleri, veda mesajları, elveda mesajları nedir? Elvedayla süslenmiş bir yarının dünündeyim sözleri nelerdir? En veda edici sözlere ve devamına yazımızdan bakabilirsiniz.

VEDA SÖZLERİ 2021

- Bana hoşça kal deme sakın sen gidersen ben sensiz asıl hoşça kalırım zalim…

- Öyle bir anda bittik ki, düşman bile olamadık.

- Belki de hakiki aşk aslında platonik bir platformdur daima!

- Veda etmeyi beceremedim ama kendine iyi bak seni çok özlüyorum…

- Kalbinde iyilik biriktirenlerin yolu daima açıktır.

- Bir otobüs aşkıydı belki bizimkisinin yolum "son durak" seninkisi "Müsait bir yerdi…!

- O ellerini bıraktı ben her şeyimi…

- Gelişim davetsizdir, gidişim de elvedasız olsun istedim.

- Beddua bile edemiyorum sana. Tek dileğim gözlerin gözlerime değmeden ölme!

- Yapacak bir şey yok; yine özler, yine bekleriz! Çay içer, kitap okur, namaz kılar, dua ederiz.

- Sana sözler yazdım sana anlattım hayatı sen hep başka dünyadaydın sadece elvedalara aldandın şimdi kendini de kanıtladın insafsız sana da elveda.

- Çok sevdiğiniz insan bir gün sizi terk edecek. Buna herkes ayrılık diyecek, siz ölüm…

- Bitirdin içimdeki sevgiyi, gömdüm içime gözlerimdeki hayalini.

- Dün başlangıcı getirdi, yarın sonu getirdi, ancak ortada bir yerlerde en iyi arkadaş olduk.

- Elveda deyince değil, o gözler bana eskisi gibi bakmıyor dediğin an bitermiş aşklar.

- Almak istedim ellerini alamadım, bakmak istedim gözlerine bakamadım, sarmak istedim kollarıma saramadım, görmek istedim son defa göremedim, çünkü ayrılık ölüm girdi.

- Şart mı dudaklarımla kal demem. Gözlerim çığlık çığlığa gitme diye haykırırken.

- Birlikteyken 'Ben sana resmen aşığım' ayakları. Ayrılınca 'Zaten sevmiyordum' yalanları. Helal olsun

Elveda sözleri

ELVEDA SÖZLERİ 2021

- İnsanların birisine sonsuza dek nasıl veda ettiğini merak ediyorum.

- Hikaye bitmediğinde ve kitap kapatıldığında vedalar canınızı yakıyor.

- Bir gün sevgilim sordu aşk nedir diye biraz zaman istedim düşüneyim diye. Ertesi gün gördüm onu bir başkası ile. Kulağına fısıldadım aşk ıstıraptır diye.

- Ne Yapsan Boşuna Artık Olmuyor Seninle Ne olur Beni Anla Yaşanan Güzel günlerin hatırına Şansını fazla Zorlama Elveda..

- En acı verici vedalar, asla söylenmeyen ve asla açıklanmayan vedalardır.

- Ne güneş bıraktın dünyamda ne yıldız kaldı sıcak akşamlarımda sadece bir sözünle durdu dünya elveda dedin ya işte bittim ben o anda!

- Son vedamıza kadar sevdiğimiz sürece, aşkımız bütün ve gerçek olmuştu.

- Sana uyanmak üzere kapatırken gözlerimi, sensiz bir sabaha daha merhaba dedi yüreğim. Ki ben yokluğunda ser sefil!

- Güzel yüzüne tatlı sözüne aldandım sana değil geçirdiğim zamana yandım senden gelecek beklemişim boşuna sen bana ayrılıkları tanıttın!

VEDA EDİCİ SÖZLER

- Bir insanı kaybetmek için yalnızca sevmek yeterlidir. Saçma sapan oyunlara gerek yok.

- Bir yere kadar üzülürsün ama o bir yerden sonra vazgeçmeyi bilmen gerekmekte.

- Ölüm gibi olur ayrılık. Ondan bekleme gideni ölüler asla dirilmez.

- Elveda der gibi bakan gözlerine eyvallah der gibi çeker giderim.

- Birini kaybetmeyi istiyorsan onu çok sev bu yeter.

- Hiçbir ayrılık kolay değildir. Ama alışılmaz değildir.

- Ne uzun unutuluş bu kaç asır daha gerekiyor?

- Ayrı kalmayı çok istedin. Ama şimdi kapımda köpek oldun. Kal orada!

- Sen benim içinde öyle bir öldün ki kıyamette bile ölü kalacaksın.

- Ne güzel bir şey olurdu ayrılık denen şey olmasaydı aklıma geldiğin anda gözlerim dolmamış olsaydı.

- Vedalaşmak kime veda ederseniz, bir çeşit tiksinme yaratır; bu acıtıyor, hissediyorsun, bu bir daha olmamalı.

- Oyun bitti sevgilim sevildiğini gördün ve şimdi seni nasıl unutacağımı izlemelisin.

SEVGİLİYE VEDA SÖZLERİ

- Gittiğin zaman büyük gitmeyi bileceksin. Ayrılık bile arkadan helal diyecek.

- Sen gittin yoksun ve yağmur bile dışarıda boşuna yağıyor. Beraber ıslanamayacaksak yağmasındaki amaç ne ki.

- Ahtım seni sevmekti ya varsın imtihanım özlemek olsun.

- Ayrılık işte her şey gibi bitecek ve gidecek. Her şeyden uzakta olacağız ve kimse birbirini merak etmeyecek.

- Bu ayrılıktan sonra düşman gibi değil de pişman gibi bakarsak o zaman ne yapacaksın?

- Vedalar gözüyle sevenler içindir, çünkü gönlüyle sevenler ayrılamaz. (Mevlana)

- Ayrılığı seçtiğin zaman her şeyi götürebileceksin yanında. Geri de hiçbir şeyi bırakmaman gerek.

- Bazen ayrılıklar canınızı o kadar acıtmalı ki hiçbir zaman kalbinden yok olmayacaktır.

- Bu ayrılık şarkısı da seninle kaybolup gitti. Yazmak kolay olmasa da duymak baya zor.

- Gidişinin hüznü sadece gözlerimde acısı ise kalbimde kaldı. Gel de unuttur her şeyi.

ARKADAŞA VEDA SÖZLERİ

- Ne zaman bu şehirden kaçıp gitme isteği gelse, bir köşeye oturup geçmesini bekliyorum. Gidersem dönmem çünkü biliyorum.

- Şart mı dudaklarımla kal demem, gözlerim çığlık çığlığa kal diye haykırırken.

- Unutma! Nasıl sensizIiği ben yaratmadımsa tadacağın bensizlikte benim eserim olmayacak.

- Ne yapsan boşuna artık olmuyor seninle ne olur beni anla yaşanan güzel günlerin hatırına şansını fazla zorlama elveda.

- Ben hayata elveda demek için gelmişim ölüme merhaba diyerek gideceğim…

- Elveda belirsiz sevinçlere, Uçan kuşa eşe dosta elveda…

- Dostlarım bu ayrılığın kısa sürmesi en büyük dileğimdir.

- Sizlere veda etmiyorum, tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.

- Gençliğine güvenip vakit çok erken derken, belki elveda bile diyemezsin giderken.

- Dostluğun kıymetini ancak yaşayanlar bilir derlerdi de inanmazdım. Benim seninle olan dostluğumun kıymetini illa bir ayrılıkla mı anlamam gerekirdi arkadaşım? Kendine dikkat et!

- Ayrılık ve mesafelerin dostluğa engel olduğunu sakın ama sakın düşünme. Başın derde düşerse ve beni yanında görmek istediğin her anda bir telefon kadar uzağındayım. İyi ki varsın!

DOSTA ELVEDA SÖZLERİ

- Arkadaş mısın kardeş mi belli değil, sen yeni bir sırdaş bulma kendine, bense yeni bir dost!

- Ayrılık sadece sözler olur. Ne kalp birbirinden ayrılır ne de sevgi bağları. Bizim ayrılığımız sadece yol ayrılığı ve değişen tek şey rakamlar. Aramızda ki kilometre rakamları değişse de aramızda ki bu güçlü kardeşlik bağı hiç kopmayacak. Seni seviyorum güzel dostum kendine çok iyi bak.

- Kendini yalnız hissettiğin zaman her ne kadar bir mesajınla yanına koşamayacak olsam da her zaman bir telefon kadar uzağında olacağım. Beni istediğin her an arayabilir, aynı beraber olduğumuzda olduğu gibi saatlerce sohbet edeceğiz.

- Dertlerime sahip çık ey dostum, onları sana emanet ediyorum!

- Ayrılık geldi mi başa, susmak tek çaredir bilirsin dostum...