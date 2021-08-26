Veba nedir? Veba hastalığı belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıl olmalıdır?

Tarihteki en önemli hastalıklardan bir tanesi vebadır. Bulaşıcı hastalık kategorisinde yer alan Veba, birçok insanın ölümüne yol açmaktadır. Özellikle belirli bir dönemde artış göstermiş olan Veba hakkında son yıllarda araştırmalar artmıştır. Peki, veba nedir? Veba nasıl bulaşmaktadır? Veba hastalığının nedenleri nelerdir? Veba belirtileri nelerdir? Veba nasıl tedavi edilir? Veba nedir? Veba hastalığı belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıl olmalıdır?

Tarihteki en önemli hastalıklardan bir tanesi vebadır. Bulaşıcı hastalık kategorisinde yer alan Veba, birçok insanın ölümüne yol açmaktadır. Özellikle belirli bir dönemde artış göstermiş olan Veba hakkında son yıllarda araştırmalar artmıştır. Peki, veba nedir? Veba nasıl bulaşmaktadır? Veba hastalığının nedenleri nelerdir? Veba belirtileri nelerdir? Veba nasıl tedavi edilir? Veba nedir? Veba hastalığı belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıl olmalıdır? İşte detaylar haberimizde...

VEBA NEDİR?

Veba, insanları ve diğer memelileri etkileyen bir hastalıktır. Yersinia pestis bakterisinden kaynaklanır. İnsanlar genellikle veba bakterisini taşıyan kemirgen bir pire tarafından ısırıldıktan sonra veya veba bulaşmış bir hayvanı elledikten sonra veba alırlar. Veba, Orta Çağ'da Avrupa'da milyonlarca insanı öldürmekle ünlüdür. Günümüzde modern antibiyotikler veba tedavisinde etkilidir. Acil tedavi olmadan, hastalık ciddi hastalığa veya ölüme neden olabilir. Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki kırsal alanlarda insan veba enfeksiyonları ortaya çıkmaya devam ediyor, ancak Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde önemli ölçüde daha fazla vaka meydana geliyor.

VEBA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hıyarcıklı veba: Hastalarda ani başlangıçlı ateş, baş ağrısı, titreme ve halsizlik ve bir veya daha fazla şişmiş, hassas ve ağrılı lenf düğümleri (hıyarcıklar olarak adlandırılır) gelişir. Bu form genellikle enfekte bir pire ısırmasından kaynaklanır. Bakteriler, bakterinin insan vücuduna girdiği yere en yakın lenf düğümünde çoğalır. Hasta uygun antibiyotiklerle tedavi edilmezse bakteriler vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Septisemik veba: Hastalarda ateş, titreme, aşırı halsizlik, karın ağrısı, şok ve muhtemelen deride ve diğer organlarda kanama görülür. Deri ve diğer dokular, özellikle parmaklarda, ayak parmaklarında ve burunda siyahlaşabilir ve ölebilir. Septisemik veba, vebanın ilk belirtisi olarak ortaya çıkabilir veya tedavi edilmemiş hıyarcıklı vebadan gelişebilir. Bu form, enfekte pire ısırıklarından veya enfekte bir hayvanın elleçlenmesinden kaynaklanır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Pnömonik veba: Hastalarda ateş, baş ağrısı, halsizlik ve nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük ve bazen kanlı veya sulu mukus ile hızla gelişen pnömoni gelişir. Pnömonik veba, bulaşıcı damlacıkların solunmasından gelişebilir veya bakterilerin akciğerlere yayılmasından sonra tedavi edilmemiş hıyarcıklı veya septisemik vebadan gelişebilir. Zatürre solunum yetmezliğine ve şoka neden olabilir. Pnömonik veba, hastalığın en ciddi şeklidir ve kişiden kişiye (bulaşıcı damlacıklar yoluyla) yayılabilen tek veba şeklidir.

Veba ciddi bir hastalıktır. Burada listelenenlere benzer belirtiler yaşıyorsanız, derhal tıbbi yardım alın. Doğru ilaçlarla hızlı tedavi, komplikasyonları veya ölümü önlemek için çok önemlidir.

VEBA TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ NEDİR?

Teşhis;

Veba, batı Amerika Birleşik Devletleri'nde veya başka herhangi bir veba endemik bölgesinde hasta olan ve yaşayan veya yakın zamanda seyahat etmiş kişiler için makul bir teşhistir . Hıyarcıklı vebanın en yaygın belirtisi, bubo adı verilen şişmiş ve ağrılı bir lenf bezinin hızla gelişmesidir. Bilinen bir pire ısırığı veya bir bubonun varlığı, doktorun vebayı hastalığın nedeni olarak görmesine yardımcı olabilir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Çoğu durumda, özellikle septisemik ve pnömonik vebada, vebayı gösteren belirgin bir işaret yoktur. Hastadan, özellikle kandan veya şişmiş bir lenf bezinin bir kısmından numuneler alınarak ve laboratuvar testleri için gönderilerek teşhis konur. Veba, hastalığın olası bir nedeni olarak tanımlandığında, uygun tedaviye derhal başlanmalıdır.

Tedavi;

Veba çok ciddi bir hastalıktır, ancak yaygın olarak bulunan antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Bir hasta ne kadar erken tıbbi bakım arar ve veba için uygun tedavi alırsa, tam iyileşme şansları o kadar iyi olur.

Çok hasta pnömonik veba hastalarıyla yakın temasta bulunan kişiler değerlendirilebilir ve muhtemelen gözlem altına alınabilir. Kişisel temasın türüne ve zamanlamasına bağlı olarak önleyici antibiyotik tedavisi de verilebilir.

Batı ABD'de veya başka herhangi bir veba endemik bölgesinde yaşıyorsanız veya yakın zamanda seyahat ettiyseniz ve vebayı düşündüren semptomlarınız varsa, derhal sağlık kuruluşuna başvurun.

VEBAYI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

1. Evinizin, iş yerinizin ve rekreasyon alanlarınızın etrafındaki kemirgen habitatını azaltın. Çalıları, taş yığınlarını, çöpleri, dağınık yakacak odunları ve evcil hayvan ve vahşi hayvan yemi gibi olası kemirgen yiyeceklerini kaldırın. Evinizi ve ek binalarınızı kemirgenlere karşı dayanıklı hale getirin.

2. Cildiniz ve veba bakterileri arasındaki teması önlemek için potansiyel olarak enfekte olmuş hayvanların derisini alıyorsanız veya yüzüyorsanız eldiven giyin. Ölü hayvanların atılmasıyla ilgili sorularınız varsa yerel sağlık departmanınızla iletişime geçin.

3. Kamp, yürüyüş veya açık havada çalışma gibi aktiviteler sırasında kemirgen pirelerine maruz kalabileceğinizi düşünüyorsanız kovucu kullanın. DEET içeren ürünler cilde uygulanabileceği gibi giysilere de uygulanabilir ve permetrin içeren ürünler giysilere uygulanabilir (daima etiketteki talimatları izleyin).

4. Pire kontrol ürünleri uygulayarak pireleri evcil hayvanlarınızdan uzak tutun. Serbest dolaşan hayvanların veba bulaşmış hayvanlarla veya pirelerle temas etme olasılığı daha yüksektir ve onları evlere getirebilir. Evcil hayvanınız hastalanırsa, mümkün olan en kısa sürede bir veterinerden bakım isteyin.

5. Endemik bölgelerde serbest dolaşan kedi ve köpeklerin yatağınızda uyumasına izin vermeyin.

Not: Amerika Birleşik Devletleri'nde artık bir veba aşısı bulunmamaktadır. Yeni veba aşıları geliştirme aşamasındadır ancak yakın gelecekte ticari olarak temin edilmesi beklenmemektedir.