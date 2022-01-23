VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi - Haberler
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VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi

VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi
EsporGazetesi.com - Haberler | Gamegar

EMEA Challengers'da mücadele edecek takımlar belli oldu!

VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek olan 12 takımdan son dördünün belirleneceği kapalı elemeler sona erdi. Avrupa, Türkiye ve BDT bölgelerinde düzenlenen kapalı elemelerde Avrupa bölgesinin ilk ikisi, Türkiye ve BDT bölgelerinin ise kapalı elemelerinde şampiyon olan takımlar bölgelerinde EMEA Challengers biletini kazanan son takımlar oldu. 12 takımın mücadele edeceği VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers maçları, 11 Şubat- 27 Mart tarihleri arasında çevrimiçi olarak oynanacak.

2. Kapalı Elemeler'in Sonuçları

Avrupa

Geçtiğimiz hafta istediği sonucu alamayan G2 Esports, açık elemelerden başladığı haftayı namağlup şampiyon olarak tamamlayarak Avrupa'dan EMEA Challengers'a yükselen üçüncü takım oldu. G2 Esports, ilk kapalı elemelerde hiç galibiyet alamadan elenmişti.

Red Bull Home Ground #2 ile iyi bir çıkış yakalayan LDN UTD, ilk defa resmi arenada kendini göstermeyi başardı. Avrupa 2. Kapalı Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayan Litvanya ekibi, Avrupa'dan EMEA Challengers'a yükselen son takım oldu.

SıralamaAşamaTakım

EMEA Challengers

G2 Esports

EMEA Challengers

LDN UTD

EXCEL

Team Vitality		5.-6.

TENSTAR

Alliance		7.-8.

Rebels Gaming

Team Finest

Türkiye

Geçtiğimiz haftayı beklediğini alamadan bitiren BBL Esports, bu kez turnayı gözünden vurdu ve EMEA Challengers'a yükselen ikinci temsilcimiz olmayı başardı. Büyük Final'de Futbolist'i 3-1 yenen BBL Esports, VCT 2021: 2. Aşama'dan sonra ikinci kez EMEA'da mücadele edecek. İlk kapalı elemelerin finalisti Fire Flux Esports ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Türkiye 2. Kapalı Elemeleri son beşte tamamlayan 4 takım ise VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerinde mücadele edecek.

SıralamaAşamaTakım

EMEA Challengers

BBL Esports

VRL Türkiye Birlik Kapalı Elemeleri

Futbolist

VRL Türkiye Birlik Kapalı Elemeleri

Fire Flux Esports

VRL Türkiye Birlik Kapalı Elemeleri

Surreal Esports		5.VRL Türkiye Birlik Kapalı Elemeleri

Galatasaray Espor		6.

Galakticos		7.-8.

Team Aurora

Thunderbolts Gaming

BDT

Geçtiğimiz hafta finalde kaybeden Natus Vincere, bu kez finali kazanarak EMEA Challengers'a yükselmeyi başardı. BDT 2. Kapalı Elemeleri'ni son beşte tamamlayan dört takım VRL CIS: Landmark'ta mücadele etmeye hak kazandı.

SıralamaAşamaTakım

EMEA Challengers

Natus Vincere

VRL CIS: Landmark

5MOKES

VRL CIS: Landmark

Tactical Five

VRL CIS: Landmark

KPI Gaming		5.VRL CIS: Landmark

Dobeg		6.

Veselie Vintovski		7.-8.

EZclap

SMARACIS Esports

VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers

TakımSlot

AcendDavet

Gambit EsportsDavet

Team LiquidDavet

FnaticDavet

GUILDAvrupa 1. Kapalı Elemeleri #1

BIGAvrupa 1. Kapalı Elemeleri #2

Papara SuperMassive BlazeTürkiye 1. Kapalı Elemeleri

FunPlus PhoenixBDT 1. Kapalı Elemeleri

G2 EsportsAvrupa 2. Kapalı Elemeleri #1

LDN UTDAvrupa 2. Kapalı Elemeleri #2

BBL EsportsTürkiye 2. Kapalı Elemeleri

Natus VincereBDT 2. Kapalı Elemeleri

İlk defa lig formatında oynanacak olan EMEA Challengers'a katılacak takımların tamamı belli oldu. Lig, iki grupta oynanacak ve gruplarını ilk üç sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. EMEA bölgesinden VCT 2022: 1. Aşama Masters'a gidecek takım sayısı da henüz belli değil.

A GrubuB Grubu

Gambit Esports

Fnatic

Team Liquid

Acend

BIG

Papara SuperMassive Blaze

FunPlus Phoenix

GUILD

LDN UTD

BBL Esports

Natus Vincere

G2 Esports

EsporGazetesi.com - Son Dakika Haberleri

BBL Esports, Şampiyon, 27 Mart, Türkiye, Gamegar,, Haber

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