VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi

EMEA Challengers'da mücadele edecek takımlar belli oldu!

VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek olan 12 takımdan son dördünün belirleneceği kapalı elemeler sona erdi. Avrupa, Türkiye ve BDT bölgelerinde düzenlenen kapalı elemelerde Avrupa bölgesinin ilk ikisi, Türkiye ve BDT bölgelerinin ise kapalı elemelerinde şampiyon olan takımlar bölgelerinde EMEA Challengers biletini kazanan son takımlar oldu. 12 takımın mücadele edeceği VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers maçları, 11 Şubat- 27 Mart tarihleri arasında çevrimiçi olarak oynanacak.

2. Kapalı Elemeler'in Sonuçları

Avrupa

Geçtiğimiz hafta istediği sonucu alamayan G2 Esports, açık elemelerden başladığı haftayı namağlup şampiyon olarak tamamlayarak Avrupa'dan EMEA Challengers'a yükselen üçüncü takım oldu. G2 Esports, ilk kapalı elemelerde hiç galibiyet alamadan elenmişti.

Red Bull Home Ground #2 ile iyi bir çıkış yakalayan LDN UTD, ilk defa resmi arenada kendini göstermeyi başardı. Avrupa 2. Kapalı Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayan Litvanya ekibi, Avrupa'dan EMEA Challengers'a yükselen son takım oldu.