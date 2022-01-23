VCT 2022: 1. Aşama EMEA 2. Kapalı Elemeleri Sona Erdi
EMEA Challengers'da mücadele edecek takımlar belli oldu!
VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek olan 12 takımdan son dördünün belirleneceği kapalı elemeler sona erdi. Avrupa, Türkiye ve BDT bölgelerinde düzenlenen kapalı elemelerde Avrupa bölgesinin ilk ikisi, Türkiye ve BDT bölgelerinin ise kapalı elemelerinde şampiyon olan takımlar bölgelerinde EMEA Challengers biletini kazanan son takımlar oldu. 12 takımın mücadele edeceği VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers maçları, 11 Şubat- 27 Mart tarihleri arasında çevrimiçi olarak oynanacak.
2. Kapalı Elemeler'in Sonuçları
Avrupa
Geçtiğimiz hafta istediği sonucu alamayan G2 Esports, açık elemelerden başladığı haftayı namağlup şampiyon olarak tamamlayarak Avrupa'dan EMEA Challengers'a yükselen üçüncü takım oldu. G2 Esports, ilk kapalı elemelerde hiç galibiyet alamadan elenmişti.
Red Bull Home Ground #2 ile iyi bir çıkış yakalayan LDN UTD, ilk defa resmi arenada kendini göstermeyi başardı. Avrupa 2. Kapalı Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayan Litvanya ekibi, Avrupa'dan EMEA Challengers'a yükselen son takım oldu.
G2 Esports LDN UTD EXCEL Team Vitality TENSTAR Alliance Rebels Gaming Team Finest Türkiye Geçtiğimiz haftayı beklediğini alamadan bitiren BBL Esports, bu kez turnayı gözünden vurdu ve EMEA Challengers'a yükselen ikinci temsilcimiz olmayı başardı. Büyük Final'de Futbolist'i 3-1 yenen BBL Esports, VCT 2021: 2. Aşama'dan sonra ikinci kez EMEA'da mücadele edecek. İlk kapalı elemelerin finalisti Fire Flux Esports ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Türkiye 2. Kapalı Elemeleri son beşte tamamlayan 4 takım ise VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerinde mücadele edecek. BBL Esports Futbolist Fire Flux Esports Surreal Esports Galatasaray Espor Galakticos Team Aurora Thunderbolts Gaming BDT Geçtiğimiz hafta finalde kaybeden Natus Vincere, bu kez finali kazanarak EMEA Challengers'a yükselmeyi başardı. BDT 2. Kapalı Elemeleri'ni son beşte tamamlayan dört takım VRL CIS: Landmark'ta mücadele etmeye hak kazandı. Natus Vincere 5MOKES Tactical Five KPI Gaming Dobeg Veselie Vintovski EZclap SMARACIS Esports VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers AcendDavet Gambit EsportsDavet Team LiquidDavet FnaticDavet GUILDAvrupa 1. Kapalı Elemeleri #1 BIGAvrupa 1. Kapalı Elemeleri #2 Papara SuperMassive BlazeTürkiye 1. Kapalı Elemeleri FunPlus PhoenixBDT 1. Kapalı Elemeleri G2 EsportsAvrupa 2. Kapalı Elemeleri #1 LDN UTDAvrupa 2. Kapalı Elemeleri #2 BBL EsportsTürkiye 2. Kapalı Elemeleri Natus VincereBDT 2. Kapalı Elemeleri İlk defa lig formatında oynanacak olan EMEA Challengers'a katılacak takımların tamamı belli oldu. Lig, iki grupta oynanacak ve gruplarını ilk üç sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. EMEA bölgesinden VCT 2022: 1. Aşama Masters'a gidecek takım sayısı da henüz belli değil. Gambit Esports Fnatic Team Liquid Acend BIG Papara SuperMassive Blaze FunPlus Phoenix GUILD LDN UTD BBL Esports Natus Vincere G2 Esports
Sıralama AşamaTakım EMEA Challengers EMEA Challengers 5.-6. 7.-8. Sıralama AşamaTakım EMEA Challengers VRL Türkiye Birlik Kapalı Elemeleri VRL Türkiye Birlik Kapalı Elemeleri VRL Türkiye Birlik Kapalı Elemeleri 5. VRL Türkiye Birlik Kapalı Elemeleri 6. 7.-8. Sıralama AşamaTakım EMEA Challengers VRL CIS: Landmark VRL CIS: Landmark VRL CIS: Landmark 5. VRL CIS: Landmark 6. 7.-8.
TakımSlot
A GrubuB Grubu
BBL Esports, Şampiyon, 27 Mart, Türkiye, Gamegar,, Haber
G2 Esports
LDN UTD
EXCEL
Team Vitality
TENSTAR
Alliance
Rebels Gaming
Team Finest
Türkiye
Geçtiğimiz haftayı beklediğini alamadan bitiren BBL Esports, bu kez turnayı gözünden vurdu ve EMEA Challengers'a yükselen ikinci temsilcimiz olmayı başardı. Büyük Final'de Futbolist'i 3-1 yenen BBL Esports, VCT 2021: 2. Aşama'dan sonra ikinci kez EMEA'da mücadele edecek. İlk kapalı elemelerin finalisti Fire Flux Esports ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Türkiye 2. Kapalı Elemeleri son beşte tamamlayan 4 takım ise VRL Türkiye: Birlik liginin kapalı elemelerinde mücadele edecek.
BBL Esports
Futbolist
Fire Flux Esports
Surreal Esports
Galatasaray Espor
Galakticos
Team Aurora
Thunderbolts Gaming
BDT
Geçtiğimiz hafta finalde kaybeden Natus Vincere, bu kez finali kazanarak EMEA Challengers'a yükselmeyi başardı. BDT 2. Kapalı Elemeleri'ni son beşte tamamlayan dört takım VRL CIS: Landmark'ta mücadele etmeye hak kazandı.
Natus Vincere
5MOKES
Tactical Five
KPI Gaming
Dobeg
Veselie Vintovski
EZclap
SMARACIS Esports
VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers
AcendDavet
Gambit EsportsDavet
Team LiquidDavet
FnaticDavet
GUILDAvrupa 1. Kapalı Elemeleri #1
BIGAvrupa 1. Kapalı Elemeleri #2
Papara SuperMassive BlazeTürkiye 1. Kapalı Elemeleri
FunPlus PhoenixBDT 1. Kapalı Elemeleri
G2 EsportsAvrupa 2. Kapalı Elemeleri #1
LDN UTDAvrupa 2. Kapalı Elemeleri #2
BBL EsportsTürkiye 2. Kapalı Elemeleri
Natus VincereBDT 2. Kapalı Elemeleri
İlk defa lig formatında oynanacak olan EMEA Challengers'a katılacak takımların tamamı belli oldu. Lig, iki grupta oynanacak ve gruplarını ilk üç sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. EMEA bölgesinden VCT 2022: 1. Aşama Masters'a gidecek takım sayısı da henüz belli değil.
Gambit Esports
Fnatic
Team Liquid
Acend
BIG
Papara SuperMassive Blaze
FunPlus Phoenix
GUILD
LDN UTD
BBL Esports
Natus Vincere
G2 Esports