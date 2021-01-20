Vav Radyo frekansı kaç? Vav Radyo illere göre radyo frekans değerleri nedir? Vav Radyo radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Vav Radyo frekans numarası kaçtır? Vav Radyo şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Vav Radyo frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Vav Radyo şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Vav Radyo frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Vav Radyo frekans numaraları!

VAV RADYO İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Vav Radyo fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adana Merkez : 98.9

Adıyaman Merkez : 98.8

Afyonkarahisar Bolvadin : 105.2

Afyonkarahisar Merkez : 105.2

Ağrı Merkez : 105.2

Aksaray Merkez : 97.4

Amasya Merkez : 105.5

Ankara Merkez : 101.3

Antalya Alanya : 105.2

Antalya Kaş : 106.6

Antalya Korkuteli : 105.2

Antalya Merkez : 106.6

Artvin Merkez : 101.3

Aydın Merkez : 106.5

Aydın Nazilli : 107.7

Aydın Söke : 106.7

Balıkesir Bandırma : 105.2

Balıkesir Edremit : 102.9

Balıkesir Gönen : 105.2

Balıkesir Merkez : 105.2

Balıkesir Susurluk : 106.4

Bartın Merkez : 101

Batman Merkez : 101.3

Bayburt Merkez : 101.3

Bilecik Merkez : 102.8

Bingöl Merkez : 101.5

Bitlis Merkez : 105.4

Bitlis Tatvan : 107

Bolu Merkez : 101.3

Burdur Merkez : 93

Bursa Inegöl : 100.2

Bursa Merkez : 100.2

Çanakkale Biga : 105.3

Çanakkale Çan : 105.2

Çanakkale Ezine : 105.2

Çanakkale Merkez : 98

Çankırı Merkez : 107.4

Çorum Merkez : 105.2

Çorum Osmancık : 105.2

Çorum Sungurlu : 105.2

Denizli Acıpayam : 99

Denizli Çivril : 99

Denizli Merkez : 99

Denizli Tavas : 99

Diyarbakır Merkez : 104.5

Düzce Merkez : 106.7

Edirne Merkez : 105.2

Elazığ Merkez : 103.5

Erzincan Merkez : 100.5

Erzurum Merkez : 100.5

Erzurum Horasan : 100.5

Erzurum Oltu : 100.5

Erzurum Pasinler : 105.3

Eskişehir Merkez : 91.5

Eskişehir Sivrihisar : 91.5

Gaziantep Merkez : 105.3

Gaziantep Nizip : 105.3

Giresun Merkez : 87.7

Gümüşhane Merkez : 97

Hatay Iskenderun : 98.9

Hatay Merkez : 101.3

Isparta Merkez : 93

Isparta Yalvaç : 93

Istanbul Merkez : 105.2

Izmir Merkez : 106.7

K.Maraş Merkez : 104.2

Karabük Merkez : 91.5

Karaman Merkez : 106

Kars Merkez : 105

Kastamonu Merkez : 105.5

Kastamonu Taşköprü : 105.3

Kastamonu Tosya : 105.3

Kayseri Merkez : 101.5

Kırıkkale Merkez : 101.8

Kırklareli Merkez : 106.4

Kırklareli Babaeski : 105.2

Kırklareli Lüleburgaz : 101.7

Kilis Merkez : 98

Kocaeli Gebze : 105.2

Kocaeli Merkez : 102.6

Konya Ereğli : 106

Konya Ilgın : 106.3

Konya Merkez : 97.4

Konya Seydişehir : 106

Kütahya Merkez : 91.7

Kütahya Tavşanlı : 105.1

Malatya Merkez : 87.7

Manisa Merkez : 106.8

Manisa Salihli : 96.7

Manisa Turgutlu : 96.7

Manisa Soma : 96.7

Mardin Merkez : 107.2

Mersin Merkez : 88.1

Mersin Silifke : 88.1

Mersin Mut : 88.1

Muğla Bodrum : 105.2

Muğla Fethiye : 98.2

Muğla Marmaris : 93.6

Muğla Merkez : 100.1

Muğla Milas : 104.7

Muğla Yatağan : 105.2

Muş Merkez : 101.5

Nevşehir Merkez : 106.3

Niğde Merkez : 98.4

Ordu Fatsa : 87.7

Ordu Merkez : 92.2

Ordu Ünye : 87.7

Osmaniye Merkez : 98.9

Osmaniye Kadirli : 105.2

Rize Merkez : 98.7

Sakarya Merkez : 103.5

Samsun Bafra : 87.7

Samsun Merkez : 87.7

Samsun Havza : 87.7

Samsun Vezirköprü : 87.7

Siirt Merkez : 101.3

Sinop Merkez : 94.4

Sinop Boyabat : 101.3

Sivas Merkez : 97.3

Sivas Divriği : 105.2

Sivas Şarkışla : 105.2

Şanlıurfa Merkez : 98.8

Şanlıurfa Birecik : 98.4

Şanlıurfa Viranşehir : 105.3

Şirnak Merkez : 101.3

Tekirdağ Çorlu : 105.2

Tekirdağ Merkez : 105.2

Tekirdağ Malkara : 105.2

Tokat Merkez : 105.2

Tokat Erbaa : 105.2

Tokat Niksar : 105.2

Tokat Reşadiye : 105.2

Tokat Turhal : 87.7

Trabzon Merkez : 92.8

Trabzon Vakfikebir : 100.3

Tunceli Merkez : 95.5

Uşak Merkez : 105.3

Van Erciş : 107

Van Merkez : 107

Yozgat Merkez : 97.3

Yozgat Sorgun : 101.3

Zonguldak Devrek 2 : 103

Zonguldak Kdr.Ereğli : 103

Zonguldak Merkez : 103.5

Zonguldak Çaycuma : 103.5

Vav Radyo radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Vav Radyo radyosunu açabilirsiniz.