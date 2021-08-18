Vatandaşların tankerle su taşıma devri bitti
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Vatandaşların tankerle su taşıma devri bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Vatandaşların tankerle su taşıma devri bitti Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Karabeyler Mahallesi Kuşkurağı bağlısında yıllardır evlerine tankerlerle su taşıyan vatandaşların imdadına MASKİ Genel Müdürlüğü yetişti.

Vatandaşların tankerle su taşıma devri bitti

MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Karabeyler Mahallesi Kuşkurağı bağlısında yıllardır evlerine tankerlerle su taşıyan vatandaşların imdadına MASKİ Genel Müdürlüğü yetişti. Mahallede yürütülen çalışmalar ile yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşan mahalle sakinlerinden Zennure Azman, "Cengiz Başkanıma rabbim cennet kapılarını açsın. Allah Cengiz Başkanımızdan bin kere razı olsun" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, uzak yakın demeksizin yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Selendi'nin Karabeyler Mahallesi Kuşkurağı Mevkiinde yıllardır yaşanan su sorunu MASKİ'nin özverili çalışması ile giderildi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kuşkurağı Mevkii için bir biriktirme deposu bir de prefabrik içme suyu deposu kazandırıldı. Yıllardır taşıma suyu ile su taşınan vatandaşlara yeterli içme suyu temin edildi. Suya kavuşan vatandaşların sevinci görülmeye değerdi.

Mahalle sakini Zennure Azman, "Çok susuzluk çekmiştik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Susuzluktan kurtulduk. Cengiz Başkanıma rabbim cennet kapılarını açsın. Allah Cengiz Başkanımızdan bin kere razı olsun."

Mahalle sakinlerinden Nazır Kaya, "Bu köyde doğdum, büyüdüm. O günden beridir de suyumuz yoktu. Kuyulardan tankerlerle su taşıyorduk. Bu sene de kuraklık var malum. Allah'a şükür su sıkıntımız bitene kadar Büyükşehir Belediyemiz hep tankerlerle bize su taşıdı. Şimdi suyumuza kavuştuk. Cengiz Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah Cengiz Başkanımıza uzun ömürler versin. Böyle çalışmalar yapmayı nasip etsin." derken, Emine Kahraman ise, "Nurullah Başkanımızdan, Cengiz Başkanımızdan ve bu suyun buraya gelmesinde emeği olan herkesten Allah bin kere razı olsun. Allah'ım uzun ömürler versin, acılar göstermesin. Allah cennet kapılarını açsın." şeklinde konuştu.

Mahalle Muhtarı Halil Bilek de şunları söyledi: "Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Allah güle güle içmeyi nasip etsin.

Vatandaşların tankerle su taşıma devri bitti
Vatandaşların tankerle su taşıma devri bitti
Vatandaşların tankerle su taşıma devri bitti
Vatandaşların tankerle su taşıma devri bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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