Vatandaşların 27 derece sıcaklıkta denize girdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vatandaşların 27 derece sıcaklıkta denize girdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam
Vatandaşların 27 derece sıcaklıkta denize girdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor

Zonguldak'ta termometrenin 27 dereceyi göstermesini fırsat bilen vatandaşlar, yazın son günlerinin tadını çıkarmak için Kapuz Plajı'na akın etti. Plajda renkli görüntüler oluştu. Ancak Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre yarın kentte yağmur bekleniyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken, yağışlar da etkisini göstermeye devam ediyor. Zonguldak'ta ise hava sıcaklığının yazdan kalma halini gören vatandaşlar, plaja akın etti.

Kent merkezinde 27 dereceye kadar çıkan sıcak hava nedeniyle hem hafta sonunu hem de sıcak hava nedeniyle Kapuz Plajına akın etti. Sahillere akın eden vatandaşlara hem güneşin hem de denizin keyfini çıkarttı.

Vatandaşların 27 derece sıcaklıkta denize girdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor

"DENİZE GİRMEK İÇİN EN GÜZEL ZAMAN"

Kapuz Plajı sorumlusu Korkmaz Kartal, Zonguldak'ta denize girebilecek en güzel zamanlardan biri Eylül ayı sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kapuz Plajında hava ve deniz güzel olduğu sürece insanlar buraya rağbet gösteriyor. Çok şükür bu sene çok güzel bir sezon geçirdik. Herhangi bir kaza bela olmadan şu zamana kadar geldik. Çok az bir zaman kaldı sezonu tamamlamamıza inşallah bundan sonraki sezonlarda da bu şekilde geçer" şeklinde konuştu.

Vatandaşların 27 derece sıcaklıkta denize girdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor

"YARIN YAĞIŞ BEKLENİYOR"

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre kent merkezinde 27 dereye çıkan hava sıcaklığı yarından itibaren yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor. Yarından itibaren etkili olması beklenen yağışların önümüzdeki haftaya kadar sürmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Marcao Arda Turan Okan Buruk Hamit Altıntop Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Vahap Seçer Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vatandaşların 27 derece sıcaklıkta denize girdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 17:13:03. #1.17#