Vatandaşlar normalleşme sürecine alışmaya çalışıyor
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Vatandaşlar normalleşme sürecine alışmaya çalışıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine geçiş aşamasında cadde ve sokaklarda da hareketlilik başladı.

Vatandaşlar normalleşme sürecine alışmaya çalışıyor
05.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:04

Korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecine geçiş aşamasında cadde ve sokaklarda da hareketlilik başladı. Denizli'de vatandaşlar normalleşme sürecine alışmaya çalışırken, bazıları ise evlerinde kalmayı tercih ediyor.

Korona virüs önlemlerinin ardından Türkiye'de 1 Haziran itibariyle yeni bir sürece geçilmesi ile vatandaşlar normal hayata dönmeye çalışıyor. Bazıları ise evlerinde kalmaya devam ediyor. Sıcak havaların artması ile birlikte Denizli'de de kafe, alışveriş merkezleri ve turizm alanlarında da hareketlilik başladı. Denizli'nin Türkiye'de iyi mücadele veren illerden olduğunu ve özellikle insanların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması konusunda iyi bir kent olduğunu ifade eden Yağız Aydın, "Şu anda da bir yoğunluk söz konusu ama yine iyi bir şekilde devam ediyoruz. Süreci yönlendirmeleri güzel" dedi.

"Halkımız hala önlemlerini almaya devam ediyor"

Normalleşme sürecine alışmaya çalıştığını söyleyen üniversite öğrencisi ise Murat Bayram, "İnsanlar normalleşme dönüş sürecine alışmaya çalışıyor ve pandemi döneminin öncesindeki yoğunluk ile şu anda ki yoğunluk arasında pek bir fark yok. Halkımız hala önlemlerini almaya devam ediyor. Maske ile sokağa çıkıyorlar ve iş yerleri açıldı ama virüse karşı tedbirler devam ediyor. Gerek dezenfektan gerekse sosyal mesafeyi koruma adına bence süreç Denizli'de iyi yönetildi. Geçenlerde bir işim nedeniyle kampüse gitmiştim. Kafeler açıktı ama yoğunluk yoktu. Normalleşme süreci ne kadar başlasa da insanlar tedbirlerini alıyor. Halkımız biraz korkuyor, korkulması gereken bir durum. Halkımız genel olarak tedbirini alıyor" ifadelerini kullandı.

"Vatandaş olarak da biz görevimizi yapacağız"

Denizli'de korona virüs tedbirleri devam ederken Özlem Mert, "Vatandaşlar yine eski hayatına devam ediyor gibi duruyor. Gereken önlemlerin alındığını düşünüyorum ve biz görevimizi yapacağız. Hastalık süreci nasıl ilerler bilemeyiz. Şu an minimum düzeye indiğini görüyoruz ama bu önlemler biraz daha arttırılmalı. Kişi kapasite olarak bilinçlendirilmeli. Bilinçaltında temizlik algısı oluşturduğumuzda korunma süreçleri oluşturduğumuzda vatandaşlar bunu öğrenme sürecini geçtikten sonra uygulamaya geçtikten sonra sorun yaşanacağını düşünmüyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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