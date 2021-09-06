Vatandaş yaşanan sel felaketini fırsata çevirdi

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen odunlar merkez Kumkapı sahiline kadar ulaştı.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen odunlar merkez Kumkapı sahiline kadar ulaştı. Durumu fırsat bilen vatandaşlar ise soluğu sahilde aldı.

11 Ağustos'ta Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası denize sürüklenen odunlar merkez Kumkapı sahiline kadar ulaştı. Bu durumu fırsat bilen vatandaşlar hem sahili odunlardan arındırdılar hem de kış hazırlığı yaptılar. Odun motoru ile sahile inen vatandaşlar odunları keserek yakacak hale getirdiler. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı