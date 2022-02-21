Son dakika haberleri! Varank: "Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretecek yatırımlara çok cazip teşvikler veriyoruz" - Haberler

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Son dakika haberleri! Varank: "Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretecek yatırımlara çok cazip teşvikler veriyoruz"

AA - Güncel
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Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması NİĞDE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

NİĞDE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması NİĞDE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Niğde'de Ömer Halisdemir Üniversitesi Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.(2)

Son dakika haberleri! Varank: Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretecek yatırımlara çok cazip teşvikler veriyoruz

Son dakika haberleri! Varank: Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretecek yatırımlara çok cazip teşvikler veriyoruz

Son dakika haberleri! Varank: Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretecek yatırımlara çok cazip teşvikler veriyoruz

AA - Güncel

Mustafa Varank, Enerji, Niğde, Güncel, Haberler

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