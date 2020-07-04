Varank: "(COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi) 196 firmanın belgelendirme işlemlerini tamamladık"
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Varank: "(COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi) 196 firmanın belgelendirme işlemlerini tamamladık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, planlı sanayileşme politikaları kapsamında yılın ilk altı ayında 6 OSB'ye tüzel kişilik kazandırdıklarını belirterek, "Hakkari Yüksekova OSB'nin de tüzel kişilik kazanmasıyla ülkemizdeki OSB sayısı 320'ye ulaştı.

04.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, planlı sanayileşme politikaları kapsamında yılın ilk altı ayında 6 OSB'ye tüzel kişilik kazandırdıklarını belirterek, "Hakkari Yüksekova OSB'nin de tüzel kişilik kazanmasıyla ülkemizdeki OSB sayısı 320'ye ulaştı. Böylece OSB'si olmayan hiçbir ilimiz kalmadı." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) istişare toplantısı, Bakan Varank'ın da katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Varank, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ilk günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde proaktif bir yaklaşım izlediklerini vurgulayarak, vatandaşların sağlığı ve iktisadi sürdürülebilirlik dikkate alınarak atılan adımlardan bahsetti.

Son dönemdeki ekonomik gelişmelerin, hükümetçe uygulanan politikalar sayesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Varank, mayıs ayından itibaren güçlü bir canlanmaya şahit olunduğunu dile getirdi.

Varank, OSB'lerdeki elektrik tüketiminin "sanayinin nabzını" ölçmekte kritik göstergelerden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu verilerin yönü ve büyüklüğüyle, sanayi üretimi arasında yüksek bir korelasyon var. Haziranda OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 36 daha fazla gerçekleşti. Pandemi öncesi dönemin sadece yüzde 8 altındayız. Otomotiv sektörü, gerek iç gerekse dış piyasalarda bu krizin etkilerini derinden hisseden sektörlerin başında geldi. Otomotiv ana ve yan sanayi ağırlıklı kümelenmelerin olduğu Sakarya-Bursa-Kocaeli bölgesindeki 19 OSB'de elektrik tüketimi mayısa göre ortalama yüzde 45 daha fazla oldu."

"G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktık"

İmalattaki canlanmayı gösteren İstanbul Sanayi Odası Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) hazirandaki değerinin de kendilerini şaşırtmadığını belirten Varank, "Haziran verisi, son 28 ayın en yüksek değeri. İmalatçıların üretim hacimleri ve yeni siparişler tekrar büyüme bölgesine geçti. Haziran PMI verilerimizle, G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktık." ifadelerini kullandı.

Varank, yeni normale geçiş döneminde, Türkiye'nin emsallerine ve gelişmiş ülkelere göre pozitif ayrıştığına dikkati çekerek, yılın ilk yarısında sanayi siciline 6 bin 967 yeni işletme kaydolduğunu, haziranda 1421 yeni sanayi işletmesi kurulduğunu ve bu sayının, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91 daha fazla olduğunu bildirdi.

"OSB'lerde 583 yeni fabrika üretime geçti"

Planlı sanayileşme politikaları kapsamında ilk altı ayda Kocaeli KOBİ, Manisa Muradiye, Kütahya Seramik, Antalya Korkuteli Mermer İhtisas, Tekirdağ Marmara-Ereğlisi ve Hakkari Yüksekova OSB'lerine tüzel kişilik kazandırdıklarını dile getiren Varank, "Hakkari Yüksekova OSB'nin de tüzel kişilik kazanmasıyla ülkemizdeki OSB sayısı 320'ye ulaştı. Böylece OSB'si olmayan hiçbir ilimiz kalmadı." dedi.

Varank, OSB'lerde yılın ilk yarısında 583 yeni fabrikanın üretime geçtiği bilgisini vererek, bu fabrikalar için sanayicilerin 10 milyar liraya yakın yatırım harcaması yaptığını ve bu sayede gıda, tekstil, kimyasal ürünler, makine-ekipman, kauçuk ve plastik imalatı gibi alanlarda üretim kapasitesinin geliştiğini kaydetti.

Teşvik belgesi sayısında rekor

Özel sektörün yatırım iştahını teşvik belgelerine olan talepten de ölçebildiklerine işaret eden Varank, "Haziranda 859 teşvik belgesi düzenledik. Böylece, teşvik tarihimizde aylık bazda düzenlenen en yüksek belge sayısına ulaştık. İlk 6 ayda, geçen seneye göre yüzde 14'lük bir artışla 84 milyar liralık sabit yatırım için teşvik belgesi verdik. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanı doğacak." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz canlanmaya süreklilik kazandırmak"

Tüketicinin ve üreticinin ekonomiye güveninin arttığına değinen Varank, "Hükümet olarak hedefimiz bu canlanmaya süreklilik kazandırmak böylece sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı bir büyüme anlayışını piyasalara hakim kılmak." dedi.

Varank, dış talebin de yeniden toparlanmaya geçtiğini belirterek, hazirandaki 13,5 milyar dolarlık ihracatın geçen seneye göre yaklaşık yüzde 16'lık bir artışa denk geldiğini söyledi.

Son dönem gelişmelerin, ekonomide işlerin yoluna girmeye başladığının göstergesi olduğuna dikkati çeken Varank, "Koşulların bu şekilde devam etmesiyle, ekonomik canlanmanın daha da hızlanmasını ve yılın son iki çeyreğinde güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı bekliyoruz. Ekonomik konjonktürdeki gelişmeler istihdam rakamlarına da yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Hamle" sonuçları yakında açıklanacak

Yeni normale geçiş sürecinin sektörlere etkisini, reel sektörle istişare içinde değerlendirdiklerine dikkati çeken Varank, küresel eğilimleri de yakından takip ettiklerini vurguladı.

Varank, yurt içi kabiliyetleri geliştirme ve küresel pazarlarda daha yukarılara çıkma hedefiyle hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını anımsatarak, "Toplam büyüklüğü 3,3 milyar lira olan 52 farklı proje Komitemize sunuldu. Sonuçları yakında açıklayacağız. Yılın ikinci yarısında, öncelikli sektörler olarak belirlediğimiz motorlu kara ve deniz taşıtları, raylı sistemler, elektrik-elektronik, yarı iletkenler, havacılık-uzay, kimya-ilaç ve tıbbi cihazlar alanlarında yeni çağrılara çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Özel sektöre Hamle programının parçası olması çağrısında bulunan Varank, KOSGEB'in imalat sektöründe dijitalleşme çağrısına da yakında çıkacaklarını söyledi.

196 firmaya güvenli üretim belgesi

Varank, salgında yeni bir dalgayla karşılaşmamak için tedbirlere azami seviyede uyulmasının şart olduğunu belirterek, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladıklarını hatırlattı.

Kılavuzdaki tedbirleri yerine getiren firmalara, "COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi" verdiklerini söyleyen Varank, "Şimdiye kadar 400 sanayi işletmesi bu belgeyi almak için bize başvurdu. Denetimi biten 196 firmanın belgelendirme işlemlerini tamamladık. TOBB üyeleri olarak bu belgeyi almak üzere TSE'ye başvurmalı ve piyasada size duyulan güveni tazelemelisiniz." şeklinde konuştu.

Toplantı 5 saat sürdü

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile sanayi odası ve sanayi sektör meclisleri başkanlarının katılımıyla sanayinin durumunun değerlendirildiği toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Hisarcıklıoğlu, Bakan Varank'a, verimli geçen toplantı için teşekkürlerini iletti.

Varank: '(COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi) 196 firmanın belgelendirme işlemlerini tamamladık'

Kaynak: AA

Manşet

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