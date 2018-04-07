Vanlılar AK Parti 6. Olağan İl Kongresine Davet Edildi

AK Parti Van İl Başkanlığı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı AK Parti 6.Olağan İl Kongresine vatandaşı davet etti.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile beraberindekiler, Cumhuriyet Caddesinde vatandaşlara broşür dağıtarak, 8 Nisan Pazar günü Nur Tatar Spor Salonu'nda yapılacak olan AK Parti 6. Olağan Van İl Kongresine davet etti. Broşür dağıtımın ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, yarın büyük bir heyecan yaşayacaklarını belirterek, "Bu heyecan Cumhurbaşkanımızın Van'a teşrifleriyle alakalı bir heyecandır. Cumhurbaşkanımız gittiği her yerde yüzbinler bir araya geliyor. Yurtdışına gittiği her yerde yine çok büyük kalabalıklar kendisini karşılıyor. Van'ın ayrıca vefa borcunu yerine getirmek gibi bir özelliği olmadır. Çünkü Cumhurbaşkanımız bugüne kadar Van'a çok büyük önem verdi. Dolayısıyla yarın bu vefa borcumuzu karşılamak üzere yüzbinler Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Onun için büyük bir heyecan içerisindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı AK Parti 6.Olağan İl Kongresine bütün Van halkını davet ettiklerini ifade eden AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, "Hep birlikte bir amaç uğruna burada toplanmış bulunmaktayız. Bugün Cumhuriyet Caddesinin sokaklarını hep beraber geziyoruz. Amacımız yarın Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, aynı zamanda AK Partimizin Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 6. olağan il kongremize teşvikleriyle büyük bir miting gerçekleştireceğiz. Bu mitingimize bütün halkımızı davet ediyoruz. Yarın Edremit ilçesinde Nur Tatar Spor Salonu'nda büyük bir kongre gerçekleştireceğiz. Bu kongremizde ulaşımla ilgili belirlenen noktalarda araçlarımız seferber olacaktır. Vatandaşlarımızı mitin alanına götüreceğiz ve kongre sonunda da geri getireceğiz. Bu sinerjiyi yarın Nur Tatar Spor Salonu'nda perçinlemek istiyoruz. Buradan halkımızı davet ediyoruz" diye konuştu.

Broşür dağıtıma AK Parti Van eski milletvekilleri Maliki Ejder Arvas, Kerem Atun ve partililer katıldı. - VAN