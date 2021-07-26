Vanlı Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi
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Vanlı Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi

Vanlı Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın Tuşba ilçesinde Turan Deniz (54), 35 yıldır evinin önünde diktiği direkte dalgalandırdığı Türk bayrağı ve Osmanlı Devlet armasını, aldığı tehditlere rağmen hiç indirmedi.

VAN'ın Tuşba ilçesinde Turan Deniz (54), 35 yıldır evinin önünde diktiği direkte dalgalandırdığı Türk bayrağı ve Osmanlı Devlet armasını, aldığı tehditlere rağmen hiç indirmedi. Bahçe duvarını kırmızı ve beyaza boyayıp, Türk bayrakları çizen Deniz, Türk bayrakları ve hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını da evinin baş köşesi astı.

Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Bağ-Kur emeklisi, 5 çocuk babası, 4 torun sahibi Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi, 19 yaşındayken başladı. Terörün en yoğun olduğu dönemlerde, yaşadığı tek katlı toprak evinin 3 odasıyla bahçe duvarlarını Türk bayrakları, Osmanlı Devlet arması, hilal ve sancakla süsleyen Deniz, tehditlere rağmen bu sevgisinden vazgeçmediğini söyledi.Bayrak ve vatanı için 'Canım feda olsun' diyen Deniz, "35 yıldır davamdan vazgeçmedim. Tehditlere rağmen evimdeki bayrakları indirmedim. Evimin 3 odasını Türk bayrağı, Osmanlı Devlet arması, hilal ve sancakla süsledim. Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını da evimin baş köşesine astım. Onun için canımız feda. Eşim, çocuklarım, gelinim ve torunlarımla bu evde yaşıyoruz. Bağ-Kur emekli maaşıyla ailemi geçindiriyorum. Tek isteğim var, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın evime teşrif edip Osmanlı kahvesi içmesini istiyorum" dedi.


Vanlı Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi
Vanlı Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi
Vanlı Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi
Vanlı Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi
Vanlı Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi
Vanlı Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi
Vanlı Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi
Vanlı Turan Deniz'in bayrak ve vatan sevgisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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