Vanlı Emekçi Kadınlardan Bakan Yardımcısı Çiftci'ye Ziyaret

Hak-İş Sendikası Van Şube Başkanı ve Kadın Komitesi üyeleri, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'yi ziyaret ederek Van'a olan hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Hak-İş Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, sendikanın kadın komitesi üyeleri ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'yi makamında ziyaret etti. Hak-İş üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftci, AK Parti hükümetlerinin önem verdiği sivil toplum hareketlerinin başında sendikaların bulunduğunu vurgulayarak, "Hak-İş ailesi bu davanın her zaman destekçisi olmuştur. Bu bizi çok mutlu ediyor. Van'da terör örgütünün baskısı altında dahi desteklerinden vazgeçmediler. Bugün de bizleri nazik ziyaretleriyle mutlu ettiler. Ben başta burada bulunan Hak-İş Van Kadın Komitesi üyeleri ile birlikte tüm emekçi kadınlarımızın '8 Mart Dünya Kadınlar Gününü' kutluyorum" dedi.

Van'ın, bölgenin en güzel yeri olduğunu ve ellerinden gelen desteği sunacaklarının altını çizen Çiftci, "Van gerçekten bizim için bir sevdadır. Van için elimizden geldiğince, arkadaşlarımızla birlikte, sivil toplum örgütlerimizle birlikte hizmet vermeye çalışacağız. Çok ciddi yatımlar, çok güzel hizmetler var. Tabi bunlar hep Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin gösterdiği önem ve ilgiden kaynaklanan yatırımlar. Daha da bu yatırımlar devam edecektir. İnşallah Van'ın geleceği bugünden daha da güzel olacak. Hamdolsun AK Parti hükümetimiz, her sözü yerine getirdi. Hiç kimseyi de yarı yolda bırakmadık. Kalıcı istihdamın sağlanması da çok güzel oldu. Van'ı daha iyi noktalara taşıyabilmek için bizler de gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Hizmet kalitesi arttıkça insanımız daha iyisini talep etmeye başladı"

AK Parti hükümetleri döneminde Van'a 20 katrilyonu aşkın yatırım yapıldığını hatırlatan Çiftci, "Eğitimde, tarımda, sağlıkta, ulaşımda, turizmde, her alanda AK Parti ülkenin her noktasında olduğu gibi Van'da da çok ciddi hizmetler gerçekleştirdi. Çok devasa yatırımlar yapıldı. Tabi bu bizim için yapılacak işlerin bittiği anlamına gelmiyor. İnsanımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Mutlaka eksikler ve yapılması gerekenler de vardır. Onları da inşallah Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın talimatıyla ve bütün bakanlıklar olarak elbirliğiyle yapacağız. Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetler toplandığında bile son 10 yılda Ak Parti ile yapılan yatırımların onda biri etmiyor. Hizmet kalitesi arttı. Hizmet kalitesi arttıkça insanımız da haklı olarak daha iyisini talep etmeye başladı. Kardeşlerimizin, bacılarımızın hakkıdır. Bizim görevimiz de milletvekillerimizle, bakanlıklarımızla, teşkilatlarımızla birlikte bunu sonuna kadar takip etmektir. Cenab-ı Hak bizi sizlere karşı, milletimize karşı mahcup etmesin" dedi. Van'dan gelen tüm projelere ellerinden gelen yardımı sunmaya çalıştıklarını dile getiren Çiftci, "Van'dan gelen tüm projelere, ilimizden gelen tüm kardeşlerimizin fikirlerine gücümüz yettiğince yardım etmeye gayret gösteriyoruz ve Van'a katkı sağlayacak tüm projeleri birebir takip edip Van ve ülkemiz için iş, aş, istihdam ve üretime katkı sağlayabilmek için çalışıyoruz. Allah'a hamd olsun ki çok güzel şeyler de başardık. Van'ın tüm ilçelerine başımız dik gidebiliyoruz. Çünkü her noktada yurtlarından imam hatip liselerine, spor salonundan devlet hastanesine kadar olabildiğince bir şeyler üretmeye çalıştık. Van'ın geleceği çok güzel olacak. Yeter ki birlik olsun, yeter ki güven olsun, yeter ki üretim olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Partimiz daha güçlü olsun. AK Parti güçlü oldukça huzur da olacaktır, üretim de olacaktır. Bunu hepimiz görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Ticaret Borsası üzerinden lisanslı depoculuk yapacağız"

Bakanlık olarak da Van'a ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Çiftci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Bakanımızın özel ilgilisiyle Van'a büyük bir sınır kapısı yaptık. Kapıköy, Van'ın hayatı olacak, Van'ın geleceği olacak. Ticaret artacak, büyüme olacak. Van'a akredite bir laboratuvar kuracağız. Küçük sanayi sitelerinde Van merkezde, Erciş'te ve İşgem'de 3 tane enerji kooperatifi kuracağız. Sanayi çatılarının üzerine güneş panelleri yaptıracağız. İnşallah Ticaret Borsası üzerinden güzel bir lisanslı depoculuk yapacağız. Kapıköy ile ticareti geliştireceğiz, lisanslı depoculukla tarım ve hayvancılığı geliştireceğiz, laboratuvarla da Van'ı merkez haline getireceğiz. Enerji sektöründe yapacağımız yatırımlarla da çok geniş kitlelere katkı vereceğiz."

Kadın komitesi üyelerinin; Erciş başta olmak üzere Van genelindeki hizmetlerinden ötürü kendisiyle gurur duyduklarını belirtmeleri üzerine Çiftci, "Önemli olan her zaman her yerde doğruyu ifade edebilmektir. Bölgede sizlerin, özelliklerle bacılarımızın çok büyük emeği var. Eğer orda bir yatırım yapılıyorsa, AK Parti iktidara geliyorsa sizlerin çok ciddi desteği var. Ben hep yaşadım belediye başkanıyken de yaşadım, milletvekiliyken de gördüm ve bugün de görüyorum. Bunun için de ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Yaklaşık 50 üye ile birlikte Bakan Yardımcısı Çiftci' yi ziyaret ederek, yaptıkları hizmetlerden ötürü Çiftci'ye teşekkür eden Hak-İş Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, "Bir siyasi olarak değil; bir büyüğümüz, bir ağabeyimiz olarak gördüğümüz sizin Van'da siyasilerin yapamadığı birçok önemli projede imzanız olması Van için nasıl bir kıymet olduğunuzu gösteriyor. Başarılarınızın devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılımcıların tek tek talep ve önerilerini de dinleyen Çiftci, birlikte fotoğraf çektirerek ziyaretçilerini uğurladı. - VAN