Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
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Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

08.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:34

- Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı "Caminin ait olduğu vakıf yönetimi kusurlu" Rapor: "Kasıt yok, bilgisizlik ve dikkatsizlik var" Üsküdar'da Tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi.

- Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

"Caminin ait olduğu vakıf yönetimi kusurlu"

Rapor: "Kasıt yok, bilgisizlik ve dikkatsizlik var"

İSTANBUL - Üsküdar'da Tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda gerekli tedbirleri almayan, caminin ait olduğu vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.

Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camisi'nde 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 elektrik mühendisi, 1 itfaiye amiri, 1 makine ve ısı sistemleri mühendisi ile yangın sigorta eksperinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor dosyaya girdi.

"Bağdadi yapı nedeniyle alevler büyüdü"

Raporda, tarihi olan caminin duvarlarının bağdadi yapı sınıfına girdiği ve bu nedenle alevlerin kısa sürede caminin her tarafını sardığı aktarıldı. Caminin alttan ısıtma çoklu tesisat kabloları, görüntü sistemi ya da ses sistemi kablolarında meydana gelen ısının zamanla aleve dönüştüğü, daha sonra duvar içlerinden sinsice yayılıp her şeyi tutuşturarak büyüdüğü kaydedildi. Yangının 2 saatte kontrol altına alındığının belirtildiği raporda, yangının başlangıç noktasının elektronik ses sistemi ya da sistemin bulunduğu bölgedeki kablolarda oluşmuş ya da burayı besleyen başkaca kablolarda olabilecek elektriksel bir kaçağın meydana getirdiği ısı kaynağı yanmayı başlatarak genişlemesi sonucu yangına dönüşmüş olabileceği belirtildi.

"Kasıt yok, bilgisizlik ve dikkatsizlik var"

Olayda kasıt olmamakla birlikte bilgisizlik, dikkatsizlik sonucu yangının meydana geldiği ve büyüdüğünün vurgulandı.

"Elektrik kablosundaki ısınma alev kaynağına dönüştü"

Raporda, yangının çıktığı bölgede bulunan ses sistemi, kamera kayıt sistemi ya da klima sistemindeki kablolarda veya bu düzenekleri besleyen elektrik kablosunda meydana gelen ısınmadan kaynaklı kablo izolasyon malzemesinde ergime/ısınma meydana geldiği, daha sonra alev kaynağına dönüştüğü, ısınmanın ise elektrik tesisatının çok eski olmasından ötürü muhtemel bir kaçaktan dolayı meydana geldiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı Anadolu yakası İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yangın Raporunda, yangının çıkış noktasındaki elektriksel ekipmanlar veya bu ekipmanları besleyen elektrik kablolarının yangının çıkış kaynağı olduğunun değerlendirildiği hatırlatıldı.

Caminin yönetiminin Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı'na ait olmasından ötürü camide Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yalnızca personel temin işini yürüttüğü belirtildi.

Vakıf yönetimi kusurlu: "Gerekli tedbirleri almadı"

Camide gereken teknik kontrol çalışmaların vakıf tarafından yürütülmesi gerektiğinin kaydedildiği raporda, vakıf camiinde yapılacak teknik kontrol işlerle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir yetkisinin olmadığının anlatıldı. Raporda, Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı'na ait camide alınması gerekli teknik tedbirlerin vakıf yönetimi tarafından alınması gerektiği, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğu vurgulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin "yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "kamu hizmetine ayrılmış mala zarar verme" suçlarından yürütülen soruşturma titizlikle sürüyor.

Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ERDEMİR

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