Vangücü Kadın Futbol Takımı, Afganistanlı antrenöre emanet

VAN (DHA) - İRAN'dan kadın futbol takımlarında görev aldıktan sonra 3 yıl önce Van'a gelip yerleşen Afganistan uyruklu Sümeyya Rezai, Vangücü Kadın Futbol Takımı'nda antrenörlük yapıyor. Ocak ayında başlayacak olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele edecek olan, 12- 20 yaş arası 60 kızın formasını terlettiği takımda görev almaktan mutlu olduğunu belirten Rezai, "Ailem burada değil, ben yalnız yaşıyorum. Ama futbolcu arkadaşlarım benim için aile oldu. O yüzden onları çok seviyorum" dedi.

İran'da da yıllarca kadın futbol takımlarında çalışan Afganistan uyruklu Sümeyya Rezai, 3 yıl önce Van'a geldi. Oturma izni alan Rezai, kentte 1,5 yıl önce kurulan aileleri ikna edilerek spora kazandırılan yaşları 12 ile 20 arasında değişen 60 kızın top koşturduğu Vangücü Kadın Futbol takımında antrenörlük yapmaya başladı. Önümüzdeki yıl ocak ayında başlayacak olan TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Vangücü sporcuları, teknik direktör Mecit Tekin ile antrenör Sümeyya Rezai nezaretinde antrenman yapıyor.

Takımda top koşturan Anka Kaya, "Futbola 4 yıl önce başladım. Erkekler yapamazsın demişti. Ben onlara yapmak istediğimi ve yapabileceğimi kanıtlamak ve kızların neler başarabileceğini göstermek için futbola başladım. Onlarla oynadım, daha sonra öğretmenlerim yeteneğimi fark etti. Aileme söylediler. Onlar da sağ olsunlar beni futbola gönderdiler. Buraya geldiğimden beri çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.