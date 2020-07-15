Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın '15 Temmuz' mesajı
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Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın '15 Temmuz' mesajı

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın '15 Temmuz' mesajı
15.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:15

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Osman Nuri Gülaçar, mesajında, "Coğrafyamızın paramparça edilip bu ümmeti yapay sınırlarla böldükleri günden bu yana hiç rahat bırakmadılar. En vahşi yöntemleri de kullanmak suretiyle milletimizi acıdan acıya, felaketten felakete sürüklediler. İçimizden devşirilmiş hainler peydah ettiler. Darbeler yapıp, operasyonlar çektiler. Tarihe not düşen liderler vardır. Ülkemizin son çeyrek yüzyılına damga vurmuş bir liderle direndik ve direniyoruz. 15 Temmuz direniş ve destanının hikayesi budur. İnanmış bir millet, liderinin 'meydanlara inin' talimatıyla meydanlara inmiş, emperyalist güçlerin operasyonunu boşa çıkarmıştır. Şehitler vermiş, gazi olmuş ama direnmiş ve başarmıştır. Bu hain darbede başarı elde edemeyen egemen güçler, döviz operasyonlarıyla ekonomik darbeler yapmışlardır. Halkımızı birbirine düşman kılıp nefret ve öfkeyi de hakim kılmak istemişlerdir. Bütün bu oyun ve entrikalara karşın imanlı bir lider, imanlı bir milleti karşılarında bulmuşlardır. Hayat iman ve cihattır. Onlar saldırdıkça bu millet özüne dönüyor. Kenetlenip kardeş oluyor. Yakın zamanda Ayasofya'nın yeniden aslına rücu ettirilen karar da bu mücadelenin devamını ifade ediyor. İmanla yoğrulmuş bu topraklar mazlum ve mağdur coğrafyalara ve ümmete liderlik etmeye devam edecektir. Dünyanın emperyal güçlerine 'sizden büyük Allah var' ve 'dünya beşten büyüktür' diyerek meydan okuyan ülkemin ve ümmetin liderine selam duruyorum. Allah yar ve yardımcın olsun kutlu lider.

Canlarını çekinmeden veren 15 Temmuz'un aziz şehitlerine Rabbim'den rahmet diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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