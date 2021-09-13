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Van Gölü sahiline aşı standı kuruldu

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Sağlık

Van Gölü sahiline aşı standı kuruldu Pikniğe gelen vatandaşlar aşı hizmeti ile karşılaştılar Van İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahiline aşı standı kurarak pikniğe gelen vatandaşların aşısını yaptı.

Van Gölü sahiline aşı standı kuruldu

Pikniğe gelen vatandaşlar aşı hizmeti ile karşılaştılar

VAN - Van İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahiline aşı standı kurarak pikniğe gelen vatandaşların aşısını yaptı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, korona virüs ile mücadele kapsamında aşı seferberliği başlattı. Kentin hemen hemen her noktasına aşı stantları kuran sağlık ekipleri, ayrıca düğün ve taziye gibi kalabalığın oluştuğu yerlerde de aşı stantları kurarak vatandaşların aşı olmalarına imkan sağlıyor. İlçe ilçe, mahalle mahalle, ev ev dolaşan sağlık ekipleri, aşılarını olmamış veya eksik aşı olmuş vatandaşlara, bu hizmeti adeta ayağına kadar götürüyor.

Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Van Gölü Gevaş sahilinde stant kuran sağlık ekipleri, pikniğe gelen vatandaşların aşılarını yaptırdı.

Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Gevaş Toplum Sağlığı Merkezi Memuru Enes Toğrak, aşı oranlarının arttırılması amacıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da aşı seferberliğinin başlatıldığını belirtti. Seferberlik kapsamında Van merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde çalışma başlatıldığını belirten Toğrak, "Köylere stantlar kurduk, kapı kapı gezdik, camilerden anonslar yaptırdık ve vatandaşların aşı olması için herkesin kapısına tek tek giderek aşı oranlarını yükseltmeye çalıştık. Yine AVM'lere, düğünlere, taziye evlerine kısacası ulaşabildiğimiz bütün aktivitelere stantlarımızı kurduk, personellerimizi yolladık. Hatta vatandaşların isteği üzerine evlere giderek aşılarını yaptık. Bugün de piknik alanlarımıza aşı standımız kurduk ve aşılarını yapmayan vatandaşları aşılayıp, bu hizmeti burada da kendilerini sunuyoruz" dedi.

Tüm sahil boyunca bu hizmeti sunduklarını dile getiren Toğrak, "Şu anda aşı oranında yüzde 70'lere yakınız. Bu konuda can pare bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız ülkemizdeki bu pandeminin bir ana evvel vatandaşların arasından kalkmasını sağlamaktır. İnşallah başarılı olacağız ve bu pandemiyi bitireceğiz" ifadelerini kullandı. .

Ailesi ile birlikte geldiği piknik alanında ikinci doz aşısını olan Emrullah Norduz isimli vatandaş ise "Şimdiye kadar düğünlerden, işlerden ötürü fırsat ulamamıştım. Şimdi aşımı oldum. Sağlığımız için arkadaşlar buraya kadar gelip aşılarımız yaptılar. Aşı olmayanlar aşılarını olsunlar. Aşı olmak hastalığı kapıp ölmekten daha iyidir" dedi.

Korona virüs ile mücadelede herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğinin altını çizen Sezgin Baybure isimli vatandaş da, "Herkesin sağlıkçılara destek çıkması lazım. Sonuçta bu süreci hep birlikte atlatmamız için el birliği ile bu işi çözmemiz lazım. Herkes aşı olsun. Artık esnaf kan ağlıyor, yaşlılarımız dışarıya çıkamıyor, okullar açılamıyor. Bunun yanında şimdiye kadar tüm salgın hastalıklar aşı ile çözülmüştür. Bu nedenle herkes aşılarını olsun" diye konuştu.

Van Gölü sahiline aşı standı kuruldu

Van Gölü sahiline aşı standı kuruldu

Van Gölü sahiline aşı standı kuruldu

Van Gölü sahiline aşı standı kuruldu
İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Son Dakika Haberleri
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