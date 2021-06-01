Van Gölü'nün korunması için bisiklet turuna çıkan gönüllüler Mersin'e ulaştı
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Van Gölü'nün korunması için bisiklet turuna çıkan gönüllüler Mersin'e ulaştı

Van Gölü'nün korunması için bisiklet turuna çıkan gönüllüler Mersin'e ulaştı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

"Van Gölü için Türkiye'yi pedallıyoruz" etkinliği kapsamında Van'ın Erciş ilçesinden yola çıkan bisikletliler, Mersin'e ulaştı.

"Van Gölü için Türkiye'yi pedallıyoruz" etkinliği kapsamında Van'ın Erciş ilçesinden yola çıkan bisikletliler, Mersin'e ulaştı.

Van Gölü Aktivistleri Derneğince, Van Gölü'nün temiz kalması, korunarak gelecek nesillere aktarılması için düzenlenen etkinlikte 24 Mayıs'ta yola çıkan ekip, yolculuklarını 9 günde tamamladı.

Mersin'de Zirve Bisiklet Topluluğu tarafından karşılanan ekip, kentteki sahil bandında da pedal çevirdi.

Dernek Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer, AA muhabirine, "Van Gölü için Türkiye'yi pedallıyoruz" etkinliğinin üçüncü parkuru olan Mersin turunu tamamladıklarını söyledi.

Amaçlarının Van Gölü'nün güzelliklerini dünyaya tanıtmak olduğunu aktaran Dağer, şöyle devam etti:

"Van Gölü'nün güzelliklerini korumak için derneğimizi kurduk. Odağımızda Van Gölü bulunuyor. Bilinç oluşturmak istiyoruz. Mersin için 11 günlük planlama yapmıştık. Yolu kısaltarak daha kısa sürede ulaştık. Hedeflerimiz doğrultusunda da Mersin'e ulaştık. Güzergahta bizi destekleyenleri teşekkür ediyoruz. İnsanların tepkisi çok güzeldi. Çünkü Van Gölü ülkemizin bir değeridir. İnsanların sahiplendiğini görmek bu turun doğru olduğunu gösterdi. Biz 4 kişi başlamıştık tura ancak 2 arkadaşımızın rahatsızlanması sonucu turu 2 kişi tamamladık."

Dernek üyesi Yasin Çiftçi de yolculuğun iyi geçtiğini, farkındalık oluşturdukları için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Van Gölü'nün korunması için bisiklet turuna çıkan gönüllüler Mersin'e ulaştı
Van Gölü'nün korunması için bisiklet turuna çıkan gönüllüler Mersin'e ulaştı
Van Gölü'nün korunması için bisiklet turuna çıkan gönüllüler Mersin'e ulaştı
Van Gölü'nün korunması için bisiklet turuna çıkan gönüllüler Mersin'e ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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