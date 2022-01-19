Van Gölü Belediyeler Birliği toplantısı Tatvan'da yapıldı

TATVAN, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Van Gölü Belediyeler Birliği istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Tatvan Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile Yolalan Belediye Başkanı Kerem Çabuk ve bazı kurum amirleri katıldı.

Göl kıyısındaki yerleşim alanlarının yer aldığı video izlendikten sonra belediye başkanları birer konuşma yaptı.

Van Gölü'nün temiz tutulması, bölge turizminin geliştirilmesi, tarihi varlıkların korunması ve tanıtılması konularının ele alındığı toplantıda, Van Gölü Belediyeler Birliği'nin kurulması için anlaşmaya varıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, amaçlarının Van Gölü çevresindeki belediyelerle beraber birlik kurmak olduğunu söyledi.

Bu nedenle Bitlis ve Van illerindeki belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Geylani, şunları kaydetti:

"Toplantıda yerleşim alanlarındaki ortak sorunları ve çalışmaları değerlendirdik. Bu istişare toplantısında Bitlis ve Van illerindeki belediyeleri kapsayan Van Gölü Belediyeler Birliği'ni kurmak için işbirliği kararı aldık. İkinci toplantıyı Van'da düzenlemeyi ve birliği kurmayı planlıyoruz. Bitlis ve Van sınırları içinde yer alan Van Gölü, ülkemiz için çok önemli bir değerdir ve gölün korunması, en temiz haliyle gelecek nesillere bırakılması bizim için çok önemlidir."

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, "Toplantıdaki amacımız, Van Gölü çevresindeki belediyelerin bir araya gelerek birlikte hareket edip, Van Gölü Belediyeler Birliği'nin kurulmasıydı. Yaptığımız istişare sonucunda belediyelerin birlik ve beraberlik içerisinde daha etkili çalışmalar yapabilmeleri amacıyla Van Gölü Belediyeler Birliği'nin kurulmasını yönünde tavsiye kararı aldık. Bununla ilgili alt komisyonları kurmak ve mevzuat çalışmalarını yapmak üzere ilgili arkadaşlar görevlendirildi. Van Gölü ve Van Gölü Havzası'nın geleceğine katkıda bulunacak Van Gölü Belediyeler Birliği'nin kurulması için ilk adımları atan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.