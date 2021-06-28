Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
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Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı

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Van'da düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ticaretine darbe vuruldu. İpekyolu ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Polisin MİT ile ortak düzenlediği diğer operasyonda ise İran uyruklu bir kişide, 351 gramı midesinden olmak üzere 374 gram metamfetamin yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi. Kentte yapılan 2 ayrı operasyonda, 52 kilo 700 gram eroin ile 374 gram da metamfetamin ele geçirildi.

İLK OPERASYONDA 52 KİLODAN FAZLA EROİN YAKALANDI

İpekyolu İlçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Irmak ile yapılan aramada; 101 paket halinde 52 kg 700 gr eroin yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili L.E. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

351 GRAM METAFETAMİN MİDESİNDEN ÇIKTI

Van polisi ve MİT'in ortak imza attığı diğer operasyonda ise 374 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu S.Y. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 23 gram metamfetamin bulundu, şahsın röntgen çekimlerinde ise midesinde 25 kapsül şeklinde paketlenmiş halde 351 gram gelen metamfetamin olduğu tespit edildi. Van emniyeti-MİT ortak operasyonunda İran uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
Van'da uyuşturucu tacirlerine çifte darbe! Eroin ve metamfetamin yakalandı
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