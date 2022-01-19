Van'da eksi 30 derecede karla mücadele (3)

HAKKARİ YOLU TRAFİĞE KAPANDIVan kırsalında sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve tipi, öğleden sonra etkisini artırdı.

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Van kırsalında sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve tipi, öğleden sonra etkisini artırdı. Van- Bitlis kara yolu, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesi yakınlarında, Van- Hakkari kara yolu ise kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kurubaş Geçidi'nde ulaşıma kapatıldı.

Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van),