Valimiz Mustafa Masatlı: 'Amasyalıların Duyarlılığı ve Uyguladığımız Etkili Yöntemler Sonucu Aşılamada Türkiye 7.'Siyiz'

Valimiz Mustafa MASATLI pandemi sürecinin değerlendirildiği toplantıya Başkanlık etti.

Valimiz Mustafa MASATLI pandemi sürecinin değerlendirildiği toplantıya Başkanlık etti. Toplantıda Vali Yardımcıları Bekir Sıtkı Dağ ve Turgay İlhan, Video Konferans Yöntemiyle İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdür V. Ramazan Coşkun, İl Jandarma Komutanı Alb. Ayhan Aygün ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz yer aldı.

Valimiz Mustafa MASATLI toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Sayın Sağlık Bakanımızın geçtiğimiz hafta açıkladığı haftalık vaka haritasında Karadeniz Bölgesinde en düşük vaka oranına sahip il Amasya'dır. Bu durum uyguladığımız etkili tedbirler ve Amasyalıların başarısıdır. Halkımıza bu vesileyle teşekkür ediyorum.

Vaka sayılarımız son günlerde düşük seviyelerdeki seyrine devam etmektedir. Bu rakamları daha da aşağı çekmek için enerjimizi aşılamaya verdik. Son olarak aşılamada yaş sınırı 30'a kadar çekildi. Bu da toplumun iş ve sosyal yaşamda aktif tüm kesimlerinin aşı listesine alındığı anlamına gelmektedir. Biz de Amasya ölçeğinde farklı bir politika izleyerek 6 ve üzeri işçi çalıştıran işletme ve fabrikalar ile köylerimizde yerinde aşılama hizmeti veriyoruz.

Uyguladığımız bu yöntemler sayesinde şu anda aşılamada Türkiye 7. 'siyiz. İlimiz genelindeki hedef nüfusumuzun %64'ü aşılanmış durumda. Aktif vakaların yaş guruplarını analiz ettiğimizde, vakaların %40'ının aşı olmayan yaş grubundan çıktığı görülmektedir. Bu da aşılamanın salgının seyrini ne denli etkilediğini göstermektedir. Bir kez daha aşı sırası gelen herkesi, en yakın sağlık kuruluşunda aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. "

Valimiz Mustafa MASATLI'nın konuşmasının ardından Toplantıda daha sonra katılımcılar çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunurken, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz salgının seyri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre