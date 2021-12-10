SİVAS (İHA) - Valilikten yürekleri ısıtan proje: Sensörlü glikoz ölçüm cihazlarının dağıtımı gerçekleştirildi

SİVAS - Sivas Valiliği tarafından geliştirilen proje ile diyabet hastası çocukların acı çekmesine son verecek sensörlü glikoz ölçüm cihazlarının dağıtımı gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği, Sivas İl Özel İdaresi ve İl Sağlık Müdürlüğü Türkiye'nin yüreğini ısıtacak bir ilke imza attı. Geçtiğimiz günlerde imzalanan "Tip 1 Diyabetli Çocukların Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi" ile Sivas'taki 4-18 yaş aralığında tespit edilen tip 1 diyabetli 157 diyabet hastası çocuk için sensörlü glikoz ölçüm cihazı temin edildi. Bugün düzenlenen program ile birlikte 157 diyabet hastası çocuk cihazlarına kavuştu. Proje ile temin edilen cihazlar sayesinde çocukların, glikoz-şeker ölçümleri için her gün 10-15 kez parmakları delinerek kan alınmak zorunda kalınmayacak.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Türkiye'de 20 bin çocuğumuza ışık olduk, umut olduk, onlarında inşallah parmakları delinmeyecek. Bu konuda ki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sivas'ımızdan sonra da bildiğim kadarıyla 5-6 il projeden faydalanmak istediğini beyan etmiş. Projeyi anlatan firma yetkilimiz çok güzel bir kavram kullandı. Bu sensörlü cihazlarla diyabet hastalarının parmakları delinmeyecek, acı hissetmeyecek. Bundan sonra bu sensörlü cihazlarla diyabet hastalığını daha iyi yönetmiş olacağız. Burada özellikle sadece bunu cihaz alımı olarak görmemenizi istirham ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde de çok güzel birlikteliğimiz olacak, eğitim ve rehberlik faaliyetlerimiz olacak. Buradaki çalışmamız diğer illere de örnek olacak. Bu konuda firmayla iyi bir iş birliğimiz başladı. Bu ortamda evlatlarımız, anne ve babaların bir arada olduğu ortamda çok fazla kelamın boğazımıza düğümlendiğini söylüyorum. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Annelerin, babaların çocukları için o fedakarlığı, o gözyaşları bana başka bir rol ve sorumluluk yüklendirdi. O kıymetli annelerin, babaların ellerinden öpüyorum hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Diyabet hastası çocuğu için cihazı alan Bilal Boynukısa, "Gerçekten çocuğumuz yıllardır acı içinde acı çekiyor. Parmağını delerken korkarak deliyorduk. Çok mutlu olduk. Sayın valimize çok teşekkür ediyorum bu imkanı bizlere sunduğu için. Denemedik ama hayatımızı daha çok kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Daha önce çocuğumuzu uykudan uyandırıp parmağını delmek ona bir acı bize bir ıstıraptı bunları yaşadık Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

Durdu Kayayurt isimli veli ise açıklamasında, "Benim çocuğum tip1 diyabet olalı 4 sene oldu. Çok zorluklar çektik. Baya sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Valimize bu konuda çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatımızın çok kaliteli geçeceğini düşünüyorum. Kesinlikle çok çok kolaylaştı bundan sonraki süreç gece 3-4 sefer kalkıp parmaklarını tek tek deliyordum. Çok zor oluyordu, şimdi çok daha iyi olacak" dedi.

13 yaşındaki diyabet hastası Zeynep Altunhan ise açıklamasında, "10 yıldır şeker hastasıyım. Vali Beye böyle bir proje yaptığı için çok teşekkür ederim. Çok zorlanıyordum, gece şekerim 30-40'a düşüyordu. Bu ay 3 defa hastanede yattım. Çok zorlanıyorduk ama bundan sonra bu acıları çekeceğimi düşünmüyorum" dedi.