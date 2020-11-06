Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım
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Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım

06.11.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:40

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kentte koronavirüs vakalarının artması sonrasında vatandaşlara taziye ve ev oturmalarına gidilmemesi uyarısında bulunarak, "Kurban olurum tedbirli olalım" dedi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan şehir merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. İlin en işlek caddesi olan Sakarya Caddesi üzerinde alışverişin yoğun yapıldığı alanlarda denetim yapan Vali Karaömeroğlu, kurallara uyulması konusunda vatandaşı ve esnafı uyardı. Vali Erol Karaömeroğlu, havaların soğuması ile başlayan ev ziyaretlerine dikkat çekti ve evlerde oluşan bu yoğunlaşmaların vaka artışlarına sebep olduğunu söyledi.

"TAZİYEYE, CENAZEYE GİTMEYELİM"

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Vali Erol Karaömeroğlu, özellikle taziye ziyaretleri ve ev ziyaretleri konusunda vatandaşların daha çok dikkati olmaları gerektiğini belirterek, "Tedbiri elden bırakmayalım. Ev ziyaretlerine dikkat edelim. İl dışından gelenler ile mesafeye dikkat edelim. Cenazelere dikkat edelim, taziyelere gitmeyelim. Telefonla taziye geleneği oluşturalım. Taziyeler, cenazeler, ziyaretler bizim vaka sayımızı artırıyor. Mesafeye dikkat edelim. Kurban olurum tedbirli olalım" diye konuştu.

Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım
Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım
Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım
Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım
Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım
Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HH: Görüyorum belediye otobüsler ayakda yolcu alıyor buna dikkat edelim kac koltuk varsa herkes tek otursun bünün önemini alsınlar
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500
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