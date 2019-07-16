VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA 'SIFIR ATIK' EYLEM PLANINA UYGUN BİR SİSTEM KURMAK İSTİYORUZ

İSTANBUL 'DA Sıfır Atık projesinin ikinci toplantısı yapıldı. Toplantıda sağlık kurumu temsilcileri ve alışveriş merkezlerinin yöneticileri ile bir araya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Aziz İstanbul'umuzda çevremiz ve insanlarla buluştuğumuz yerlerde evsel atıkların sıfır atık eylem planına uygun olarak kabul edildiği, toplandığı, geri dönüşüme gönderildiği bir sistem kurmak istiyoruz." dedi'İstanbul'da Sıfır Atık' projesinin ikinci toplantısı Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlendi. Toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Hacı Mehmet Güner ile çok sayıda kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren hastane yöneticileri ve AVM temsilcileri katıldı.Tanıtım filminin gösterimi ile başlayan toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, "2017'nin güzünde, hanımefendi Emine Erdoğan 'ın himayelerinde ve öncülüğünde 'Sıfır Atık Projesi' başladı. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve 81 ilimizde il müdürlükleri de bunun için bizzat yürütücüleri. Tabi 81 vali illerinde bütün atanmış, seçilmiş o şehirlere hizmet verenler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, bütün işyerleri hep birlikte çok büyük çevresel hareket başlatmış olduk. Biz İstanbul'da Şubat ayında ilk önce valiliğimizde kendi bulunduğumuz hizmet yerinde sıfır artık projesini kendi bünyemizde hizmete geçirdik. Aynı zamanda valilik bünyesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte komisyon kurduk. Bu projenin il genelinde aynı eş güdümde uygulanması ile ilgili. Biz dedik ki, önce kamu olarak bir şeyi bir eylem planı şehirde gerçekleştireceksek onu önce kendi nefsimize yapmamız lazım. Önce vatandaşlarla buluştuğumuz kamu binalarımızda sıfır atığa geçelim, uygulamayı nefsimizde yaşayalım ve eksiklikleri dönüştürelim daha sonra da AVM'lerde de özel ve kamu hastanelerinde de, sanayide de bu çevre duyarlığı hassasiyetini buralarda da yapalım dediğimiz zaman, dilimizden dökülen cümlelerin gönülde tesiri ve o tesirin eyleme geçmesi karşılık bulsun." dedi

"ÇEVRENİN ÜZERİMİZDEKİ HAKKINI 'SIFIR ATIK EYLEM PLANI'NI HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ ZAMAN DOĞRU YÖNETMİŞ OLURUZ"

Yerlikaya, "12 bin 700 binamızda biz kamuda tespit edilen hemen hemen tamamında bu işi şükürler olsun başardık. Daha iyiye gitmek için tespit ettiklerimiz de var, onları da çalışıyoruz. Perşembe günü de bu proje kapsamında sanayicilerle bir araya gelerek 3'üncüsünü yapacağız. Bizim başka bir gezegenimiz, dünyamız, Türkiye'miz, İstanbul'umuz yok. Biz İstanbul'a İstanbul bize ait. Çevrenin üzerimizdeki hakkını, 'Sıfır Atık Eylem Planı' ile hayata geçirdiğimiz zaman doğru yönetmiş oluruz." diye konuştu.

"BU DÜNYA KENTİNDE, BU YIL 15 MİLYON YABANCI TURİST SAYISINI DA AŞACAĞIMIZI ÜMİT EDİYORUZ"

Vali Ali Yerlikaya, "Bugün hizmet sunduğumuz insanların en temel ihtiyaçlarını karşıladığımız AVM'lerimizle ve hastanelerimizde biz evsel atıklarımızı niteliklerine uygun bir şekilde, çok az bir yatırımla bunları sağladık. Bunları ilçe belediyelerimiz toplayan firmalar tarafından veya bizzat kendileri tarafından alınması sürecini tamamlamak istiyoruz. Biz sizle İstanbul'umuzla bu dünya kentinde, dünyanın en önemli metropolünde bu yıl 15 milyon yabancı turist sayısını da aşacağımızı ümit ediyoruz. Aziz İstanbul'umuzda çevremiz ve insanlarla buluştuğumuz yerlerde evsel atıkların 'sıfır atık' eylem planına uygun olarak kabul edildiği, toplandığı, geri dönüşüme gönderildiği bir sistem kurmak istiyoruz. Bunu sizlerle beraber başarmak istiyoruz ve başarabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Ali Yerlikaya'nın salona girişi

-Kısa video filmin gösterimi

-Vali Yerlikaya'nın konuşması

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA

- İstanbul