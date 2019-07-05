Vali Yavuz, LGS'den tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi

ORDU - Ordu Valisi Seddar Yavuz, Liseye Geçiş Sınavı'nda tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Vali Seddar Yavuz, LGS'de 500 tam puan alan 8 öğrenciyi makamında ağırladı. Ziyarette Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, okulların idarecileri ve öğrencilerin aileleri de hazırda bulundu.

Ortaokulu öğrencileri Mehmet Metehan Kır, Eren Tığlı, Polat Aydın, Baran Deniz Efe, Ahmet Yiğit Öner, Yusuf Berk Akçay, Zeren Koç, Zehranur Koçoğlu'nu aileleri ile birlikte makamında kabul eden Vali Seddar Yavuz, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Türkiye geleninde LGS'de 500 tam puan alan 565 öğrenciden 8'i olan öğrencileri başarılarından ötürü altın, kalem ve çeşitli hediyelerle ödüllendiren Vali Seddar Yavuz, bu yılki liseye giriş sınavında Türkiye'de toplam 565 öğrencinin tüm sorulara doğru cevap verdiğini, Ordu'da da 8 öğrencinin tüm sorulara doğru cevap vermek suretiyle bu dereceyi paylaştığını hatırlattı. Vali Seddar Yavuz, "Elde edilen bu başarıda, görev süremiz boyunca eğitim alanında yapmış bulunduğumuz değişikliklerin, projelerin önemli bir payı olduğunu söylemek isterim. LGS'de daha önce 39'uncu sıradaydık. Bu yıl itibariyle fen bilimlerinde 10. Sıradayız. Genelde ise 11. sırayı Sinop'la beraber paylaşıyoruz. Diğer taraftan 89 doğru cevabı olan, 88 soru yapan, 87 soru yapan çok ciddi bir öğrencimiz var. Dolayısıyla önemli bir başarının altını çizmek istiyorum" dedi.

Elde edilen başarıda, YİKOB imkanlarıyla kurulan Ölçme Değerlendirme Merkezinin önemli katkıları olduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının katkılarıyla kurmuş olduğumuz Ölçme ve Değerlendirme Merkezi, öğrencilerimizin kazanımlarının net olarak yıl içinde takip etmekte ve buna yönelik olarak da müdahalelere imkan kılmaktadır. Dolayısıyla bu önümüzdeki yıllarda da bu Ölçme ve Değerlendirme Merkezinin özellikle Ordu eğitimine çok önemli katkılar sunacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Aziz Türk Milleti bu yüzyılda küresel dünya içerisinde söz sahibi olmak istiyor. Bunun da elbette yolu eğitimden geçiyor" diyerek, başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye 1'incisi olan öğrencilerin başarı hikayesini ve başarılı olabilmek için izledikleri yol ve yöntemleri de dinleyen Vali Seddar Yavuz, öğrencilerin velileri ile de bir süre sohbette bulundu.

Başarılı öğrenciler ve aileleri, günün anısına Vali Seddar Yavuz ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kaynak: İHA