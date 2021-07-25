Vali Yavuz, Kurban Bayramı Dönüş Trafiğini Havadan Denetledi

'Sıfır Can Kaybı' vizyonu ile başlatılan 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' kapsamında gerçekleştirilen denetimler, Valiliğimiz koordinasyonunda, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından yoğun olarak devam ediyor.

'Sıfır Can Kaybı' vizyonu ile başlatılan 'Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri' kapsamında gerçekleştirilen denetimler, Valiliğimiz koordinasyonunda, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından yoğun olarak devam ediyor.

Bugünde; Vali Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı ve İl Emniyet Müdür V. Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Şeker ile birlikte Kurban Bayramı dönüş trafiğini denetlemek üzere havadan yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Kocaeli merkezdeki güzergahların yanı sıra; D-100, D-130, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik akışını, alınan önlemleri ve ekiplerin gerçekleştirdikleri denetimleri havadan kontrol eden Vali Yavuz, tespit ettikleri aksaklıkların giderilmesi için yer ekiplerine talimatlar verdi.

Aziz milletimizin geçmiş Kurban Bayramını kutlayan Vali Yavuz, bayram bilançosu hakkında bilgiler verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda, Valiliğimiz koordinasyonunda emniyet ve jandarma teşkilatımızla birlikte yoğun ve detaylı planlar yapmak suretiyle özellikle 'Sıfır Can Kaybı' vizyonuyla hareket ettik ve önemli tedbirler aldık. Başta sabit ve motorize devriyelerimiz, dronelar, helikopterler ve günün şartlarının getirdiği teknik imkanlarla özellikle can kayıplarını azaltmaya yönelik tedbirler alarak hassasiyetle uyguladık.

Dört Milyon Araç Geçti

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre bayram tatili süresince şehrimizden 4 milyon civarında araç geçti. Bu ciddi bir rakamdır ama şaşırtıcı değildir. Çünkü Kocaeli, 70 ilden daha fazla vergi veren, sanayinin, ticaretin yoğun olduğu bilim merkezi bir şehirdir. Dolayısıyla bu beklediğimiz ve öngörebildiğimiz bir durumdu. Son yıllarda Türkiye'de özellikle ulaşım alanında gerçekleştirilen yatırımlar devrim niteliğindedir. Bu devrimlerin bölgemize olan katkısına bu bayram süresince şahit olduk. Başta Kuzey Marmara Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü'nün sağladığı faydayla ulaşımda önemli bir rahatlama olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim geçen 4 milyon aracın yaklaşık %25'inin Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçtiğini ve bu nedenle önceki yıllara oranla Kocaeli merkezde önemli bir tıkanmanın olmadığını, ciddi bir sıkıntının ortadan kalktığını da söyleyebiliriz. "

755 Aracı Trafikten Men Ettik

81 binin üzerinde denetim gerçekleştirdik diyen Vali Yavuz, denetimlere ilişkin verileri paylaştı: "11 bin civarında sürücüye işlem yaptık ve 755 aracı trafikten men ettik. Dolayısıyla kurallara uyulması konusundaki hassasiyetimiz artıyor. Üzerinde önemle durduğumuz konulardan bir tanesi; trafik kazalarındaki en önemli sebeplerden biri olan hızdır. Yine bir başka canımızı yakan husus; cep telefonuyla konuşmak ve mesajlaşmak. Emniyet kemeri kullanımı da yine çok önemli hususlardan bir tanesidir. Bu konularda özel denetimler yaparak yoğun bir çaba sarf ettik. Emniyetimiz, jandarmamız, Karayollarımız ve Belediyelerimiz sahada yoğun bir mesai harcadılar, emek ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hedefimiz; Sıfır Can Kaybı

Ulaşım alanındaki devrimlerle beraber almış olduğumuz tedbirlerin neticesini verdiğini söyleyebiliriz. Trafik kazalarında ciddi bir azalma söz konusu. Dolayısıyla Türkiye her geçen gün daha iyiye gidiyor. İnanıyorum ki vatandaşlarımız bilinçli, duyarlı ve daha hassas davranırsa bu kaza miktarlarını daha aza indirecek ve 'Sıfır Can Kaybı' vizyonu hedefimize ulaşmış olacağız. Trafik kurallarına uyan, başkalarının haklarına saygı gösteren tüm sürücü kardeşlerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum ve herkesi kurallara uymaya davet ediyorum. Hep söylüyoruz bayramlar paylaşma, sevinç ve kavuşma günleridir. Bu günler ayrılık günleri olmasın. Lütfen sürat yapmayalım, hızımızı kontrol edelim, cep telefonu ile konuşmayalım, mesajlaşmamaya özen gösterelim, trafik kurallarına uyalım ve sevdiklerimizle tekrar sağlıklı bir şekilde kucaklaşalım. Bu vesileyle de siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma da özellikle kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yönünde verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyor, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nızı bir kez daha kutluyorum. "dedi.

Kaynak: Habermetre