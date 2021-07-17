Vali Yavuz, Havadan Yapılan Trafik Denetimlerine Katıldı

Vali Seddar Yavuz, "Yol Ver Hayata" kampanyasında Helikopterle gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, yollardaki durumu, alınan önlemleri ve ekiplerin gerçekleştirdikleri denetimleri havadan kontrol etti.

Vali Seddar Yavuz, "Yol Ver Hayata" kampanyasında Helikopterle gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, yollardaki durumu, alınan önlemleri ve ekiplerin gerçekleştirdikleri denetimleri havadan kontrol etti.

"Yol Ver Hayata" kampanyası kapsamında İçişleri Bakanlığımız tarafından Valiliğimize kısa, orta ve uzun vadeli planları içeren genelgeler gönderilmiş ve geçtiğimiz gün Vali Seddar Yavuz Başkanlığında komisyon kurularak 180 günlük "Trafik Kazalarını Önleme Planı" hazırlanmıştı.

Hazırlanan plan kapsamında; genel denetimlerin yanı sıra drone, helikopter vb. hava araçlarıyla da trafik kontrolleri başladı.

Bayramlar aslında vuslat ve en güzel sevinç günleridir diyerek il genelinde alınan trafik tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Yavuz; "Bayram günlerinin üzüntüye, kedere ve ayrılıklara neden olmaması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanlığımızın genelgeleriyle hazırlanan eylem planlarıyla Türkiye'de trafik kazalarına bağlı yaralanmaları, ölümleri ve trafik kazalarını en aşağı seviyeye çekmek istiyoruz. Bununla ilgili olarak da Valiliğimiz koordinasyonunda çok kıymetli emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız ve karayolları birimlerimiz yoğun çalışma ve denetimler gerçekleştiriyor. Özellikle tabi Kocaeli'ye baktığımız zaman, Türkiye'nin en büyük limanlarının olduğu, dünyanın 14. büyük metropolü'nün dibinde olan, ticaretin, sanayinin birçok ekonomik faaliyetin olduğu yerde trafik yükü takdir edersiniz ki diğer şehirlerle kıyaslanamayacak ölçüdedir. Nitekim rakamlara baktığımızda ilk altı ayda neredeyse 200 Milyona yakın aracın ilimiz sınırları içindeki karayollarından geçişi söz konusu. Bu nedenle buradaki trafik yoğunluğuna bağlı olarak hem emniyet teşkilatımız hem jandarma teşkilatımızdan oluşan 131 trafik ekibi oluşturduk. Özellikle D-100, D-130, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda her 10 km'de bir sabit trafik ekibimiz var, ayrıca ihtiyaç duyulduğu halde de yine emniyet ve jandarma teşkilatımızın diğer birimlerinden hemen destek aktaracak şekilde hazırlıklarımız var. Özellikle havadan, drone, sabit denetim ve hareketli devriyelerimizle kontrollerimizi yapacağız. "

Bayram Bitimine Kadar Denetimlerimiz En İyi Şekilde Devam Edecek

Denetim alanları hakkında bilgi veren Vali Yavuz, denetimlerin süresine ilişkin açıklamalarda da bulunarak şunları söyledi: "Emniyet teşkilatımızın bu şehirdeki sorumluluk alanı 230 km'dir. Jandarma teşkilatımız ise Kuzey Marmara'dan sorumlu. Bu açıdan her alternatifi dikkate alarak, denetimlerimizi gerçekleştireceğiz. Ayın 14'ünde başladığımız denetimler Bayram bitimine kadar en iyi şekilde devam edecek. Karayollarımızda çok yoğun bir trafik var. İnşallah bizim koordinasyonumuz, başarılı emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve mesai mefhumu gözetmeden görev yapan ekiplerimiz ile bu bayramı kavuşma günü olarak milletimize sunmak istiyoruz. Bunun için gayret sarf edeceğiz. Buradan da vatandaşlarımıza özellikle trafik kurallarına uymalarını, aşırı sürat yapmamalarını, yorgun, bitkin bir şekilde trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz. " Terminallerde de Ekipler Yer Alacak

Bayram dolayısıyla şehirlerarası yolculuk artacağı için terminal denetimlerine de ağırlık verdiklerini belirten Vali Yavuz: "Terminallerimizde de ekiplerimizi oluşturduk. Her türlü denetimi orada arkadaşlarımız fiilen gerçekleştiriyorlar. Özellikle otobüslerde emniyet kemeri kullanımının can kayıplarını ve yaralanmaları azalttığını hepimiz biliyoruz. Bu bakımdan da emniyet birimlerimiz bu konuda sürücüleri denetliyor, araçlar otogardan çıkmadan gerekli uyarı ve ikazları yapıyorlar. "

Kuzey Marmara Otoyolu En Büyük Devrimlerden Bir Tanesidir

"Kabul edelim ki son 20 yıldaki yapılan devrimlerin en başında ulaşım sektörü gelmektedir. Dolayısıyla bugün bizim otoyollarımız Avrupa'nın çok önünde; hatta ülkemizde bulunan üç ya da dört şeritli tüneller Avrupa'da söz konusu değildir. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti birçok alanda olduğu gibi ulaşım alanında da çok büyük devrim gerçekleştirmiştir ve Kuzey Marmara Otoyolu onlardan bir tanesidir. Bu sebeple biz sadece Kocaeli'ye hizmet etmiyoruz, Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Kocaeli olarak bugün sanayimizle, ticaretimizle, dış ticaret hacmimizin %18'ini buradan gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin neredeyse 5'te biriyiz. Bilim sanayi ve teknoloji üssü olarak bakarsak çok daha farklıyız. Dolayısıyla Kuzey Marmara Otoyolu bize ve bölgemize çok büyük değer katmaktadır, önümüzdeki zamanlarda artan oranlarla daha fazla kullanılacaktır. "

Kuzey Marmara Otoyolunda da Önlemler Alındı

"İlk 6 ayda neredeyse 7 milyon civarında bir araç geçişi olmuştur. Bu konuda denetimleri de sıklaştırıyoruz. Jandarmamızın Kuzey Marmara Otoyolunda 10 ekibi var ve 5 ekip daha ilave ederek ekip sayımızı 15'e çıkarıyoruz. Böylece neredeyse 6-7 km'de bir ekibimiz olacak şekilde Kuzey Marmara Otoyolunda da güvenlik tedbirlerini alacağız ve tüm vatandaşlarımız güvenli ve seri bir şekilde İstanbul'a ya da Anadolu'ya ulaşacaklar. Bu Kocaeli'ndeki trafiği de kesinlikle azaltacaktır. Bu yüzden biz Kuzey Marmara Otoyolu'nu başından beri çok önemsedik. Bu yatırımı ülkemize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaştırma Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. "

Kazaların %44'ü; Aşırı Hız ve Yol Kurallarına Uymama

İlimizdeki kazaların nedenlerine ilişkin yoğun çalışma yaptıklarını belirten Vali Yavuz, hızlı araba kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu: "Şehrimizdeki trafik kazalarına baktığımız zaman %44'ünün aşırı hız ve yol kurallarına dikkat edilmediği için meydana geldiği ortaya çıkıyor. Demek ki hız bizim için önemli. Hıza dikkat etmeliyiz. İlimizde motosiklet ve bisiklet kazaları Türkiye ortalamasının çok altında ve bu bizim için memnuniyet verici bir gelişmedir ama bunun üzerinde de çok dikkatle duracağız. Diğer yollarda da zaman zaman yaya kaynaklı kazalar meydana gelmektedir. Kazaların en önemli sebeplerinden bir tanesi araç kullanırken telefonla konuşmak ikincisi ise mesaj yazmaktır. Bir insanın iki ya da üç işi bir arada yapabilmesi mümkün değildir. Bunlara emniyet ve jandarma teşkilatımızla birlikte çok dikkat ediyoruz. Diyoruz ki: "Lütfen telefonla konuşmayınız ve mesaj yazmayınız". Önemli olan bu konudaki bilincimizi arttırmamız. Kaldı ki trafik eğitimlerine çok hız veriyoruz ve okullar açıldığında da bu anlamda daha fazla eğitimler düzenleyerek vatandaşlarımızı daha bilinçli hale getireceğiz.

Her Türlü Senaryoya Hazırlığımız Var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazaların, önümüzdeki süreçte azalacağı yönündeki düşüncelerini paylaşan ve her türlü senaryoya hazırlığımız var diyen Vali Yavuz: "Bu yol yakın zamanda açıldı, insanlar yola aşina değil, bu konforlu yolu görünce aşırı hız yapıyorlar. En çok dikkatimi çeken şey ise; Anadolu'dan gelenlerin çok yorgun olmalarıdır, çünkü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir insanın kaza yapması için insanın ya uyuması ya da yorgun olması lazım. İnsanlarımız yola alıştıkça ve kurallara uydukça Kuzey Marmara Otoyolundaki kazaların da giderek azalacağını düşünüyoruz. "

Basın Mensuplarına Teşekkür Ediyorum

D-100 ve D-130, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi çok alternatifli yollara sahibiz, bu yönüyle çok şanslıyız. Sorumlu yayıncılık anlayışıyla görev yapan siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Hem trafik hem de pandemi konusunda bizlere çok büyük destek oldunuz. Bu desteğinizi çok kıymetli buluyor, çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha tüm sürücülere kazasız belasız bir yolculuk temenni ediyor, Kocaelili hemşehrilerimin ve Aziz milletimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. " dedi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun eşlik ettiği helikopter ile yapılan incelemelerde Vali Yavuz, yolların genel durumunu, alınan önlemleri ve ekiplerin gerçekleştirdikleri denetimleri havadan kontrol ederek, bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre