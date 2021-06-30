Vali Yardımcısı Özkan, Çubuk'ta incelemelerde bulundu
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Vali Yardımcısı Özkan, Çubuk'ta incelemelerde bulundu

Vali Yardımcısı Özkan, Çubuk'ta incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve beraberindekilerle Çubuk'ta çeşitli incelemelerde bulundu.

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve beraberindekilerle Çubuk'ta çeşitli incelemelerde bulundu.

Çubuk Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal'ı ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Özkan ve beraberindekiler, daha sonra Çubuk Şehir Stadı'nda devam eden yaz spor kurslarında sporcularla bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit'ten açılan spor branşları ve kulübün diğer faaliyetleri hakkında bilgi alan Özkan, kursta eğitim gören öğrencilerle sohbet etti.

Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çubuk Belediyesi iş birliğinde yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzu inşaatını inceledi, gençlik merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Baki Demirbaş'tan bilgi aldı.

İlçeye yeni spor alanları yapılması konusundaki talepleri değerlendiren Özkan, daha sonra ilçede bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtlarını da inceledi.

Çubuk'un sporcu bakımından potansiyelli bir ilçe olduğunu ifade eden Özkan, "Çubuk'un futbol, judo, karate, tekvando gibi sportif alanlarda önemli potansiyeli görünüyor. Arkadaşlar da bu konuda çok emek veriyor. İlçede yapımı devam eden spor tesisleri de var. İnşallah var olan potansiyel daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Özkan'a ziyaret ve incelemelerinde Kaymakam Adem Keleş ve AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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