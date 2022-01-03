Vali Su, Mersin'in kurtuluş gününde gazilerle buluştu

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesini ziyaret ederek gazilerle bir araya geldi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Su, 3 Ocak Kurtuluş Günü törenlerinin ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesini ziyaret etti. Vali Su'ya ziyaretinde, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, TEMAD Mersin İl Başkanı Halil Kur, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Fatih Tuncer, Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyon Başkanı Emin Hasanlı, gaziler ve Karabağ Savaşı'nda gazi olan bazı Azerbaycanlı askerler de katıldı.

Gaziler tarafından dernek binası önünde karşılanan Vali Su ve beraberindekiler, daha sonra dernek binasına geçtiler. Vali Su ve Tuğamiral Gedik, günün anısına Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Cındız'a çiçek takdim etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyon Başkanı Emin Hasanlı da günün anlam ve önemine dair konuşma yaptılar.

Vali Su'nun gazilerle yakından ilgilendiği ziyaret, plaket takdimi ile sona erdi. - MERSİN