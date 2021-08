Vali Sonel, Tayini Çıkan Kaymakamlar Onuruna Veda Yemeği Düzenledi

Vali Tuncay Sonel, Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile başka illere tayini çıkan Kaymakamlar onuruna veda yemeği düzenledi. Boztepe Doğa Restoranda gerçekleştirilen veda yemeğine, Vali Tuncay Sonel ve Eşi Handan Sonel, Vali Yardımcıları Bayram Gale, Gökhan İkitemur ile Ordu'da görev yapan İlçe Kaymakamları ve eşleri katıldı. Veda yemeği programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, ataması gerçekleştirilen mülki idare amirlerine yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Kararname ile 10 ilçe kaymakamının yeni görev yerlerine uğurlanacağını söyleyen Vali Tuncay Sonel, Mülki İdare mesleğinin önemine değinerek, "Ordu'muzda görev yapan arkadaşlarımızla birlikte aile ortamı içerisinde ilimizin her köşesine ulaşmaya gayret ettik" dedi ve Akkuş ve Çamaş Kaymakamlarının daha önce görev yerlerine uğurlandığını sözlerine ekledi. Vali Sonel, "19 ilçemizde görevde bulunan Kaymakam arkadaşlarıma; şehit ailelerimize, gazilerimize, yetim ve öksüz evlatlarımıza, engeli olan vatandaşlarımıza, en ücra köşedeki sıkıntısı olan vatandaşlarımıza ulaşmak hususunda gösterdikleri hassasiyet ve yapmış oldukları özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi. Mülki idare mesleğinde görev süresi dolduğunda yeni bir tayinin söz konusu olduğunu hatırlatan Vali Tuncay Sonel, "Ülkemizin her köşesinde görev yapmak bizler için çok önemli. Vatanımızın her köşesinden ayrı bir tecrübe ediniyoruz" diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Rabbim sizleri görev yaptığınız yerlerde iyilerle karşılaştırsın. Gittiğiniz yerlerde ağız tadıyla, huzurla, güzellikle bu güzel vatana, bu vatanın güzel insanlarına, hayırlı, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Yolunuz açık olsun. Allaha emanet olun. " Yemek programinda tayini çıkan Kaymakamlar adına söz alan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise yaptığı konuşmada duygularını şöyle dile getirdi: "Ünye ilçemizde yaklaşık 5 yıl boyunca görev yaptım. Bu süre içinde 3. Valimiz olarak Sayın Tuncay Sonel Beyefendinin riyasetinde görevimizi icra ediyoruz. Güzel, hoş anılarla Ordu İlinden, Ünye İlçemizden ayrılıyoruz. Ordu İlimiz, Türkiye'de son derece yaşanılabilir bir Vilayetimiz. Büyükşehir statüsünden sonra her geçen gün kabuğunu değiştirerek daha da güzelleşiyor ve Ülkemizin, Karadeniz bölgemizin cazibe merkezi, gözbebeği olabilecek güzelliklere, imkanlara kavuşuyor. Uzun yıllardır Karadeniz bölgesinde çalışan birisi olarak çok sevdiğim Ünye İlçesinden ayrılıyor olmak, çok sevdiğim çok değer verdiğim, saygı duyduğum Sayın Valimden ve sizler gibi kıymetli meslektaşlarımdan ayrılıyor olmaktan son derece hüzünlüyüm. Fakat memuriyetin ve bizim mesleğin tabiatında ayrılık var. Bizler her ayrılığı yeni bir başlangıcın, yeni bir buluşmanın kavuşmanın vesilesi sayıyoruz. Edindiğimiz, oluşturduğumuz dostlukları bundan sonrada muhafaza ederek yeni tecrübelere kapı aralayacak vesile olarak görüyoruz. " Vali Tuncay Sonel'i daha önceden tanıdığını ve kendisiyle çalışmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Güney, "Sayın Valimizi ben bir abi gibi gördüm. Yakın İlgisini, samimiyetini sözde değil, özde gördüm. Zaman zaman bazen biz ihmal etsekte Sayın Valim abiliğini hiç bırakmazdı. Bizleri arar, sorar sahip çıkardı. En son yaptığımız bir konuşmamızda, 'Sayın Valim inşallah Rabbim sizin riyasetinizde, Valiliğinizde çalışmayı nasip etsin' diye bir duamız olmuştu. O duamız halisane bir duaymış ki çok kısa bir süre sonra taalluk etti, nasip oldu ve Sayın Valimin riyasetinde çalışma fırsatı bulduk. Kendisinin sıcaklığını, yakınlığını, yol göstericiliğini, himayesini bir Vali olarak Devlet adamlığıyla beraber bir abi sıcaklığında gördük. Ben sizlerin huzurunda böyle güzel koşullarda huzur içinde çalışma fırsatı verdiği için Sayın Valime çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Muş/Malazgirt Kaymakamlığına atanan Akkuş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Erzincan/Kemah Kaymakamlığına atanan Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Şanlıurfa/Bozova Kaymakamlığına atanan Çamaş Kaymakamı Akın Oruç, Muş Vali Yardımcılığına atanan Gürgentepe Kaymakamı Hasan Taş, Hakkari Vali Yardımcılığına atanan İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu, Elazığ/Alacakaya Kaymakamlığına atanan Korgan Kaymakamı Yunus Emre Şahin, Adana/Pozantı Kaymakamlığına atanan Kumru Kaymakamı Hüseyin Aydın, Şırnak Vali Yardımcılığına atanan Mesudiye Kaymakamı Mehmet Emre Canpolat, Isparta/Sütçüler Kaymakamı olarak atanan Ulubey Kaymakamı İsmail Güney ve Aydın/Söke Kaymakamlığına atanan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'e çeşitli armağanlar ve çiçek takdim etti.

Kaynak: Habermetre