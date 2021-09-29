Vali Sonel: 'Şuana kadar 435 öğrencimizi misafir ediyoruz' - Haberler
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Vali Sonel: "Şuana kadar 435 öğrencimizi misafir ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Güncel

Vali Sonel: "Şuana kadar 435 öğrencimizi misafir ediyoruz" Ordu'da, yurt ve ev sıkıntısı çeken öğrenciler, ücretsiz olarak Ordu Valiliği tarafından anlaşmalı olan otellerde barınıyor Üniversite eğitimlerini almak için Ordu'ya gelen, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına...

ORDU (İHA) - Vali Sonel: "Şuana kadar 435 öğrencimizi misafir ediyoruz"

Ordu'da, yurt ve ev sıkıntısı çeken öğrenciler, ücretsiz olarak Ordu Valiliği tarafından anlaşmalı olan otellerde barınıyor

ORDU - Üniversite eğitimlerini almak için Ordu'ya gelen, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin devam etmesi, kiralık ev bulamama gibi nedenlerden dolayı kalacak yeri olmayan öğrencileri, Vali Tuncay Sonel'in uzattığı yardım eli ile barınak sorunundan kurtuluyor. Vali Sonel bu kapsamda şimdiye kadar 435 öğrenciyi misafir ettiklerini söyledi.

Ordu Üniversitesi'ni kazanıp kayıt yaptıran, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yerleştirmeleri yapılıncaya veya kiralık bir ev buluncaya kadar kalacak yeri olmayan öğrenciler, Ordu Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir ediliyor. Geçtiğimiz günlerde başlatılan hizmet kapsamında kente gelen öğrenciler, valilik tarafından anlaşmalı olan otellere ücretsiz bir şekilde yerleştirilirken, Ordu Valiliği'ne araçlar ile öğrencilerin taşınması da sağlanıyor.

"Devletimizin şefkati ve merhameti genç kardeşlerimize gösteriliyor"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, bu kapsamda kente gelen öğrencilere valilik olarak ev sahipliği yapmaya çalıştıklarını söyledi. Öğrencilere akşam yemeğinin de ikram edildiğini ifade eden Vali Sonel, "Valiliğimizin hemen girişinde yer alan 'Açık Kapı' ofisimizde öğrencilerimiz karşılanıyor. Yurt çıkmayan ya da ev bulamayan öğrencilerimiz otellerimizde ağırlanıyor. Akşam yemeği kendilerine ikram ediliyor. Devletimizin şefkati ve merhameti genç

kardeşlerimize gösteriliyor. Onlar bizim misafirimiz. Yurt çıkıncaya kadar ya da ev buluncaya kadar Valiliğimizin misafiri olarak temiz ve salgın şartlarına uygun, sağlıklı bir ortamda vakitlerini geçiriyorlar" dedi.

"435 öğrencimiz misafir edildi"

"Üniversite okumak için Ordu'ya gelen gençlerimizi anlaştığımız otellerde misafir ediyoruz" diyen Vali Tuncay Sonel, "Cumartesi ve pazar da valiliğimiz açık. Valiliğimize ait iki araçla gelen öğrencilerimizi otellere naklini sağlıyoruz. Öğrencilerimize alışveriş kartları da veriyoruz. Anne ve babaları ile gelenler var, yalnız gelenler var. Devletimizin şefkatini onlara gösteriyoruz. Şu ana kadar 435 öğrencimizi misafir ediyoruz. Önemli olan gençlerimizin okuması. Yedekte yurt bekleyenlerin yurtları çıkıncaya kadar ya da öğrenciler ev buluncaya kadar üç hafta beş hafta kısacası onlar düzenlerini kuruncaya kadar otellerimizde kalkacaklar" şeklinde konuştu.

Vali Sonel: Şuana kadar 435 öğrencimizi misafir ediyoruz

Vali Sonel: Şuana kadar 435 öğrencimizi misafir ediyoruz

Vali Sonel: Şuana kadar 435 öğrencimizi misafir ediyoruz

Vali Sonel:
İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali Sonel: 'Şuana kadar 435 öğrencimizi misafir ediyoruz' - Haberler
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