Vali Sonel Ordulu ile kaynaştı, bir akşamda 8 ailenin misafiri oldu Ordu Valisi Tuncay Sonel, göreve başlamasıyla birlikte mesai saatleri dışında şehit, gazi, dul, yetim, hasta, yaşlı ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelerin misafiri oluyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, göreve başlamasıyla birlikte mesai saatleri dışında şehit, gazi, dul, yetim, hasta, yaşlı ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelerin misafiri oluyor.

Bir akşamda 8 ailenin misafiri olan Vali Tuncay Sonel, ziyaret ettiği ailelerle çay eşliğinde hoş sohbette bulundu. Dertlerini, sorunlarını dinledi. Sıkıntılarının giderilmesi için de beraberinde bulunan Aile çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ender Yanık'a talimat verdi.

İlk ziyaretini Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Aksoy ailesine yapan Vali Tuncay Sonel, aile ile sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi. İkinci ziyaretini engelli Harmancı ailesi ailesine yapan Vali Sonel, Mesure-Ali Harmancı çifti ile bir süre sohbet ederek, ailenin taleplerini aldı ve çözümü konusunda gerekli talimatları verdi.

Tunceli'de şehit olan hakimin ailesini ziyaret etti

Vali Tuncay Sonel, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 18 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Hakim Onur Alan'ın annesi Fatma ve Babası Mahmut Alan'ı da evlerinde ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu. Tunceli Valiliği görevi sırasında Şehit Hakim Onur Alan'ın adının Ovacık Gözeler İlkokulu'na verildiğini ve şehidin ailesi ile Tunceli'de tanıştığını hatırlatan Vali Sonel, Şehit Hakim Onur Alan'ın annesi Fatma ve Babası Mahmut Alan'ı evlerinde ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Şehit ailesini İçişleri Bakanı ile görüştürdü

Vali Sonel, 19 Mart 2019 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın, Durugöl mahallesindeki ailesini de ziyaret ederek, şehit ailesinin hatırını sordu. Vali Sonel, "Allah sizlere sabır versin. Her zaman yanınızdayız. Kapımız her daim sizlere açık. Bizleri de bir evladınız olarak görmenizi isteriz" dedi.

Vali Tuncay Sonel, ziyarette Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın annesi Emine Damcı'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme talebini anında yerine getirdi ve Bakan Soylu ile şehit annesi Emine Damcı'yı telefonda görüştürdü.

Ordu'ya geldiğinde Vali Tuncay Sonel ile birlikte kendilerini ziyaret edeceğini söyleyen Bakan Soylu, "Allah bizi, sizlere karşı mahcup etmesin. Ellerinizden öpüyorum. Dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

Ordu Valiliği görevine atanan Tuncay Sonel'in 'çok kıymetli bir vali' olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göreceksiniz çok güzel hizmetleri olacak" diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel, Karşıyaka Mahallesi'nde yaptığı ziyaretler esnasında mahallede karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etme imkanı bulurken, çocuklara da oyuncak dağıtarak onları sevindirdi. - ORDU

Kaynak: İHA