Vali Şentürk: "Biz toprağa bağlı bir toplumuz"
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Vali Şentürk: "Biz toprağa bağlı bir toplumuz"

Vali Şentürk: "Biz toprağa bağlı bir toplumuz" -"Arazi toplulaştırması ve birlikte üretim modeli" projesi -Bilecik Valisi Bilal Şentürk: -"Belli bir üretim modeli geliştirebilir ve yaygınlaştırabilirsek, burası farklı bölgeler içinde model olur" -Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş:...

16.08.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:27

Vali Şentürk: "Biz toprağa bağlı bir toplumuz"

-"Arazi toplulaştırması ve birlikte üretim modeli" projesi

-Bilecik Valisi Bilal Şentürk:

-"Belli bir üretim modeli geliştirebilir ve yaygınlaştırabilirsek, burası farklı bölgeler içinde model olur"

-Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş:

-"Bu projeyle toprağın korunması ve bölünmelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır"

BİLECİK - Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Türk milletinin toprağa bağlı bir toplum olduğunu söyleyerek, "Gönül bağını kuvvetli tutacağız, toprakları işleyeceğiz. Elde edeceğimiz gelirle hayatımızı sürdüreceğiz ki gelecek kuşaklarda buralardan beklentileri olsun" dedi.

Tarım ve Orman Bilecik İl Müdürlüğünce, Yenipazar ilçesinde "Arazi toplulaştırması ve birlikte üretim" projesi çalışmaları başlatıldı. Vali Bilal Şentürk, projenin uygulanacağı Aşağıboğaz köyünde, Yenipazar Kaymakam Vekili Ali Açıkgöz, Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Genel Meclisi üyeleri, Köy Muhtarı Nihat Coşgun ile köylülerle birlikte miras yoluyla parçalanmış ve atıl kalmış tarım arazilerini gezerek, bilgi aldı.

"Biz toprağa bağlı bir toplumuz"

İlin her noktasının ayrı özellikleri ve güzelliklerinin bulunduğunu, genç nüfusu tekrar köylere çekerek, hem bütçelerine katkı sağlamalarını hem de köylerinden kopmamaları için farklı bir model çalışması yaptıklarını anlatan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Biz toprağa bağlı bir toplumumuz. Dolayısıyla buralara sahip çıkacağız. Gönül bağını kuvvetli tutacağız, toprakları işleyeceğiz. Elde edeceğimiz gelirle hayatımızı sürdüreceğiz ki gelecek kuşaklarda buralardan beklentileri olsun. Ortak üretim modeli altında toprakları birleştirmek ve teknolojinin gücünden de yararlanmak suretiyle devletimizin de farklı teşviklerinden yararlanarak topraklarımızı değerlendirme imkanımız olabilir. Belli bir üretim modeli geliştirebilir ve yaygınlaştırabilirsek, burası farklı bölgeler içinde model olur. Ortak anlayış içerisinde bir şemsiye altında karşılıklı güvene ama hukukun temek prensiplerine uygun olacak ve herkesin ortak yararını gözetecek adımlar atacağız. Tarımsal birlik oluşturalım ve buraları beraber ekip biçelim. Teknolojik imkanları ortaklaşa kullanarak maliyetleri düşürüp, avantajlarından da beraber faydalanalım istiyoruz."

Vali Şentürk, yapılan çalışmaların ve projelerin vatandaşın refahını yükseltmek için olduğunu belirterek, çalışmaları sahiplenmelerini istedi.

"Bu projeyle toprağın korunması ve bölünmelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır"

İl Müdürü Yoldaş da tarımın en büyük sorunlarından birisinin miras yoluyla paylaşılan ve küçülen tarım arazileri olduğunu vurgulayarak, "Bu alanlarda ekonomik olarak üretim yapmak oldukça zordur. Bakanlığımız bu konuda gerekli tedbirleri alarak tarım arazilerinin satış ve miras yoluyla bölünmesini önlemek amacıyla toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik yaptı. Böylece toprağın korunması ve bölünmelerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. İlimizde tarım arazileri küçük ve çok parçalı. Bu nedenle Aşağıboğaz köyünden gelen toplulaştırma talebine kayıtsız kalamayız" dedi.

Konuşmaların ardından birlikte üretim modelleri ve atıl kalmış tarım arazilerinin üretime katılması ile köylülerin talepleri görüşüldü.

Vali Şentürk: 'Biz toprağa bağlı bir toplumuz'

Kaynak: İHA

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