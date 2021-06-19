Hadim İlçemizin Kamu Hizmetleri Yerinde Değerlendirildi

Vali Vahdettin Özkan, Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'ı ziyaret ederek, ilçe faaliyetleri ve devam eden kamu yatırımları hakkında bilgiler aldı.

Vali Vahdettin Özkan, Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'ı ziyaret ederek, ilçe faaliyetleri ve devam eden kamu yatırımları hakkında bilgiler aldı.

Toplantı şeklinde gerçekleşen görüşmede; İlçemizin ekonomik durumu ve potansiyeli, kırsal kalkınma projeleri, tarımsal verimlilik, doğal değerlerin/yapıların korunması konuları görüşülerek kamu ve özel sektör yatırımları değerlendirildi ve istihdamın artırılması için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu'nu ziyaret eden Vali Özkan, ilçeye yapılan mahalli müşterek ihtiyaçlar ve hizmetler ile koordinasyonu gerektiren konular hakkında bilgi alarak birlikte yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

Vali Özkan Hadim Belediyesi ziyaretinin ardından; 1701-1762 yılları arasında yaşamış hukuk alanında önemli eserler vermiş, cihan alimi olarak anılan Hadimi Hazretlerinin "Hz. Hadimi Türbesi" ni ziyaret etti.

Hadim İlçemizde son olarak esnaflarımızı ziyaret eden Vali Özkan, esnaflarla hasbihal edip hayırlı kazançlar diledi.

Hadim ilçesindeki inceleme ve ziyaretleri sırasında Vali Sayın Vahdettin Özkan'a; AK Parti Konya Milletvekili Sayın Ahmet Sorgun, Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu eşlik etti.

Kaynak: Habermetre