Vali Osman Kaymak, Rektör Bilgiç Eşliğinde Gsf'yi Gezdi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç ile birlikte OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Kampüsünü ziyaret etti.

Ziyarette GSF Dekanı Prof. Dr. Metin Eker tarafından karşılanan Vali Kaymak ve Rektör Bilgiç ilk olarak fakültenin; kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği evreleri yansıtan Geçmişten Günümüze Sanat ve Eğitim Müzesini gezerek incelemelerde bulundu.

Fakülte öğretim elemanlarının da eşlik ettiği ziyarette Vali Kaymak ve Rektör Bilgiç, sonrasında Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı vesilesiyle OMÜ ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri öğretim elemanları paydaşlığında Sanat Galerisinde açılan "Karma Sergi"deki sanat eserlerini incelerken, iş birliği sonucu ortaya çıkan eserlere ilişkin OMÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Eker'den detaylı bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca OMÜ GSF Seramik ve Cam Bölümü Öğr. Gör. Taha Baydar, ziyaret anısı olarak sıcak cam üfleme sanatı yoluyla ebru ve çeşmi bülbül tekniğini kendi tasarımı doğrultusunda bütünleştirdiği çalışmasını Vali Osman Kaymak'a takdim etti.

Ardından Vali Kaymak ve Rektör Bilgiç, beraberindekilerle atölyede ders yapan öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. - SAMSUN