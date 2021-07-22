Vali Okay Memiş: "Bağımsızlık meşalemizin yakıldığı Erzurum kongremiz kutlu olsun"

Erzurum Valisi Okay Memiş, 23 Temmuz Erzurum Kongresinin 102. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, 23 Temmuz Erzurum Kongresinin 102. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Anadolu'da Milli Mücadeleyi organize etmek ve kurtuluş hareketini başlatmak üzere, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya - Tokat - Sivas ve Erzincan illerine uğrayarak yetkililerle ve halkla çeşitli temaslarda bulunduktan sonra, 03 Temmuz 1919'da Erzurum'a geldiğini belirten Vali Memiş, "Erzurum Kongresi; 9 Temmuz 1919'da askerlik görevinden istifa eden Büyük Önder'in başkanlığında 23 Temmuz 1919 tarihinde büyük bir gurur vesilesi olarak, gerçekleştirilmiştir. 102. yılını gururla kutladığımız bu tarihi Kongrede ülkemizin geleceğini tayin edecek çok önemli kararlar alınmış, "Vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, Kuva-yı Milliye'yi amil ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır" kararları bütün cihana ilan edilmiştir. Erzurum Kongresi ile bağımsızlık meşalesi yakılmış ve istiklal savaşı bu şehirden başlatılmıştır. Kurtuluş mücadelesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla başlamış, 23 Temmuz tarihinde Erzurum'da olgunlaşmıştır.

Bu bağlamda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum çalışmaları sırasında mücadelenin seyrini değiştirecek, gelişmeler yaşanmıştır. Atatürk'ün askerlik görevinden istifa etmesi, artık sade bir vatandaş olmasına karşın, bağımsızlık sevdalısı Yiğit Dadaşların onu bağırlarına basmaları ve ardından yürümeleri, daha da önemlisi 9. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın burada, kolordusu ile emrinde olduğunu beyan etmesi, milletimizin kaderini değiştiren muhteşem tarihi dönüm noktalarından biri olmuştur.

Bundan dolayıdır ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1920 yılında yapılan İzmir iktisat kongresinde konuşmasının bir bölümünde "Efendiler, Heyet-i aliyenizin, bu gün akt etmiş olduğu Türkiye İktisat Kongresi çok mühimdir, çok tarihidir. Nasıl ki Erzurum Kongresi felaket noktasına gelmiş olan bir milleti kurtarmak hususunda Misak-i Millinin ve Teşkilat-ı Esasiye kanununun ilk temel taşlarını tedarik huşusunda amil olmuş, müessir olmuş, müteşebbis olmuş ve bundan dolayı tarihimizde, tarih-i millimizde en kıymetli ve yüksek hatırayı ibraz etmiş ise kongreniz dahi milletin ve memleketin hayat ve halas-ı hakikisini temine medar olacak düsturun temel taşlarını ve esaslarını ihzar edip ortaya koymak suretiyle tarihte en büyük namı ve çok kıymetli bir hatırayı ihraz edecektir". İfadeleriyle, Erzurum kongresinde ülkemiz için alınan en önemli kararları hatırlatma gereği duymuş ve bu kongreden büyük bir övgüyle bahsetmiştir.

Tarihin dönemeçlerinde önemli konuma sahip olan İlimizin bu gün de küreselleşen dünyada hak ettiği yerde olabilmesi için mücadelesine devam etmektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, ülkemiz ve ilimiz önemli atılımlar gerçekleştirmiş, aynı zamanda iki üniversitesi ile çağdaş, dünyaya ayak uydurabilen, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen bir şehir hüviyeti kazanmıştır. Artık ülkelerin değil kentlerin rekabet ettiği günümüzde şehrimizi, bu büyük tarihi misyonunu da göz önünün de bulundurarak, daha da ileri taşımak gerek ilimizde ve gerekse dışarda yaşayan tüm Erzurum' lu Hemşehrilerimin ortak hedefi olmalıdır" diye konuştu.

Türk Milletinin tarihi şeref sayfalarından biri olan bu kongreye, Erzurum halkınun büyük bir heyecan ve vatan aşkıyla destek verdiğini hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını dile getiren Vali Okay Memiş, "Bu duygu ve düşüncelerimle, fedakarlığını her alanda esirgemeyen Aziz Erzurum Halkının bu mutlu ve tarihi gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı