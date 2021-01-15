Vali Münir Karaloğlu, özel yetenek kurslarına katılan gençlerle bir araya geldi Açıklaması

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, özel yetenek kurslarına katılan gençlerle buluştu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının askeri okul, Polislik Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), bekçilik okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ile spor liselerine yerleşmek isteyen gençler için açtığı özel yetenek kursları devam ediyor.

Uzman antrenörler tarafından eğitim verilen kurslara, 1101 kişi katılıyor.

Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Talaytepe Spor Tesislerinde verilen kursu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu faaliyetlerden birinin de özel yetenek kursları olduğunu belirten Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arzu ediyoruz ki Diyarbakırımızdan daha çok gencimiz emniyet teşkilatının, jandarma komutanlığımızın mensubu olsun, daha çok gencimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay, subay, BESYO'lara girip beden eğitimi öğretmeni, gece bekçisi olsun, spor lisesine girsin. Diyarbakırlı gençlerimizin bu mesleklerle birlikte vatanına, milletine, bayrağına ve şehirlerine hizmet etmesi arzusundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak özel yetenek kurslarına önem veriyoruz."

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Bilgi Evleri olduğunu belirten Karaloğlu, öğrencileri üniversiteye hazırlama, eğitimlerine destek olma amacı taşıyan Akademi Lisesinin yakın zamanda eğitime başlayacağını kaydetti.

Şehirde oturan gençlere destek vermeye devam edeceklerini aktaran Karaloğlu, "Önemli olan gençlerimizin daha kaliteli zaman geçirmeleridir. Gençler daha iyi yetişsin ve vatanına, bayrağına faydalı olsun gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen ise Vali Karaloğlu'nun talimatlarıyla gençlik alanındaki çalışmalarını üst seviyeye çıkardıklarını söyledi.

Özel yetenek alanlarında gençleri dereceye hazırlamak için gayret gösterdiklerini anlatan Kesen, "Kurslarımıza 21 Aralık 2020 itibarıyla atletizm pistinde başladık. İki hafta koşu ve kondisyon antrenmanından sonra parkur antrenmanlarına başladık. 2 koordinatör, 14 antrenör olmak üzere 16 uzman eğiticiyle kursa devam ediyoruz. Bu kurslarımız yıl boyunca devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin