Vali Kaymak'tan immün plazma bağışçılarına sertifika
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Kaymak'tan immün plazma bağışçılarına sertifika

Vali Kaymak'tan immün plazma bağışçılarına sertifika
06.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:14

Samsun Valisi Osman Kaymak, korona virüsü(Kovid-19) ile mücadele döneminde hastalıkla karşılaşmış, başarılı bir tedavi sonrası sağlığına kavuşmuş olan ve immün plazma bağışlayan Dr.

Samsun Valisi Osman Kaymak, korona virüsü(Kovid-19) ile mücadele döneminde hastalıkla karşılaşmış, başarılı bir tedavi sonrası sağlığına kavuşmuş olan ve immün plazma bağışlayan Dr. Burcu Ayvaz, Polis Memuru Zafer Şahin Gülcan ve İmam Hatip İsa Ali Musaoğlu'nu 'İmmün Plazma Bağışçısı Beratı' ile ödüllendirdi.

Samsun Valisi Osman Kaymak'ın makamında immün plazma bağışında bulunanlar için sertifika töreni düzenlendi. Törende bir konuşma gerçekleştiren Vali Kaymak, immün plazma tedavisi Kovid-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılayı tarafından toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalara kullanılması yoluyla gerçekleştirilen bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek, "Korona virüsle mücadelemize ara vermeden devam ediyoruz. İmmün plazma tedavisi ile daha önce bu hastalığı geçiren vatandaşlarımızın plazma bağışı alınarak, mevcut hastalara aktarılması şeklinde bir tedavi yöntemi uygulanmaya çalışılıyor. Birazdan 'İmmün Plazma Bağışçısı Beratı'nı vereceğimiz üç arkadaşımız da bu hastalığa yakalandılar ve hastalığı atlatarak çok şükür sağlıklarına kavuştular. Kendileri immün plazma bağışı yaparak diğer hastalara da şifa oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza ve bütün hastalarımıza bu süreçte çok geçmiş olsun diyorum. 18-60 yaş arası, erkek olanlar ve gebe kalmamış ve düşük yapmamış kadınlar, hayatının hiçbir döneminde kendisine kan transfüzyonu yapılmamış olanlar gibi birtakım şartları uyan Kovid-19 hastalığından kurtulmuş vatandaşlarımızı immün plazma bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

"Bugüne kadar 22 ünite plazma bağışı alındı"

İmmün plazma bağışı ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Samsun Şubesi'nin koordineli olarak çalıştığını söyleyen Vali Kaymak, "Plazma bağışı alınan merkezlerden biri de Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezimiz olup, bugüne kadar 22 ünite plazma bağışı alınmış, bölgemiz sağlık kuruluşlarında tedavi süreci devam eden hastalara da 61 ünite plazma gönderimi yapılmıştır. Kovid-19 salgını ve Ramazan ayı olması nedeniyle Kızılay Kan Merkezlerinde kan stoklarımız azaldı. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Vatandaşlarımızı bu anlamda kan vermeye davet ediyorum. Vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı günlerinde Kızılay ile irtibata geçerek Kızılay kan verme noktalarına gidebilirler veya hafta içi de vatandaşlarımız iftardan sonra yine bu noktalara giderek bağış yapabilirler. Buradan Samsunlu vatandaşlarımızdan bu konuda öncülük yapmalarını ve Kızılay kan depolarının tekrar dolması için vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

"Aynı duyarlılığı göstererek insanları immün plazma bağışı yapmalarını istiyoruz"

Vatandaşlara çağrıda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Kovid-19'la ilgili henüz kesin bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte tedavilerde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. İmmün plazma tedavisi de bunlardan bir tanesidir. İmmün plazma verdiğimiz hastalardan sağlığına kavuşanlar oldu. Onun için Kovid-19 hastalığını geçiren doktorumuz, polisimiz ve imam hatibimiz nasıl duyarlılık gösterdiyse, diğer hastalarımızın da iyileştikten sonra aynı duyarlılığı göstererek immün plazma bağışı yapmalarını istiyoruz. İmmün plazma vermek isteyen hastalarımız, 7/24 saati esasına göre 0(362) 311 25 21 no'lu telefondan hizmet veren çağrı merkezimizi aradıkları zaman, neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Evlerinden alınıp Kızılay Kan Merkezine götürülerek immün plazmaları alınıyor" ifadelerini kullandı.

"Önlemlere mümkün olduğunca uyalım ve evde kalalım"

İmmün Plazma Bağışçısı Beratı töreninde bağışçılar adına konuşma yapan Doktor Burcu Ayvaz ise, "Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda doktorluk yapmaktayım. İstanbul Havalimanı'na geçici görevli olarak gittiğimde ekip olarak özverili bir şekilde çalışırken Kovid-19 virüsünü kaptım. Virüsü kaptıktan sonra 35 günlük bir karantinanın ardından hastalığı atlattım. Tamamen iyileştikten sonra Samsun İl Sağlık Müdürlüğümüz ile iletişime geçerek immün plazma bağışında bulundum. İmmün plazma bağışında bulunduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Tanımadığım bir veya birkaç hastanın şifa bulmasına vesile olabileceğim. Hepimiz, zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç umarım bir an önce sonuçlanır. Halkımıza buradan şunu tavsiye edebilirim: Önlemlere mümkün olduğunca uyalım ve evde kalalım" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Osman Kaymak, Kovid-19 ile mücadeleyi kazanan ve diğer hastaları iyileştirmek için immün plazma bağışçısı olan Dr. Burcu Ayvaz, Polis Memuru Zafer Şahin Gülcan ve İmam Hatip İsa Ali Musaoğlu'na Türk Kızılayı Samsun Şubesi tarafından düzenlenen İmmün Plazma Bağışçısı Beratı verdi. Törene ayrıca Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel ve Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 64, yeni vaka sayısı ise 2 bin 253 oldu Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 64, yeni vaka sayısı ise 2 bin 253 oldu
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Haberler
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Köpekleri birbirine saldırtan şahıs, zincirli köpeğe tekme attı
Köpekleri birbirine saldırtan şahıs, zincirli köpeğe tekme attı
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Koronavirüsü yenen doktor yaşadığı süreci anlattı: Nefes alamıyordum, boğuluyordum
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, 'Pırlanta gibidir' cevabını aldı
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Devlet Bahçeli Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Gülben Ergen Safiye Soyman
Spor Falcao Neymar Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Vali Kaymak'tan immün plazma bağışçılarına sertifika - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 19:24:21. #1.15#
title