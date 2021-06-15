Vali Karaloğlu, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının tedavi edileceği AMATEM ile ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu

- Vali Karaloğlu, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının tedavi edileceği AMATEM ile ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde incelemede bulundu.

- Vali Karaloğlu, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının tedavi edileceği AMATEM ile ÇEMATEM'de incelemelerde bulundu

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinde incelemede bulundu.

Vali Karaoğlu'na incelemeler sırasından İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri eşlik etti. ÇEMATEM ile AMATEM'de incelemelerde bulunan Vali Karaloğlu ve beraberindekiler yetkililerden merkezler hakkında bilgi aldı.

Yapılan ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, bağımlılıkla mücadelenin zor bir iş, zor bir süreç, çok tarafı olan bir süreç olduğuna değindi. Vali Karaloğlu, "Maddenin, uyuşturucunun imalatından arzına, sonra bulaşanın tedavisinden daha sonra rehabilitasyonuna kadar farklı ayakları olan uzun bir süreç, yorucu bir süreç ama Diyarbakır daha şu anda bu açılışını yapmış olduğumuz hasta kabulüne başladığımız Sağlık Bakanlığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı hizmet verecek olan AMATEM ve ÇEMATEM birimlerimizle beraber bağımlılıkla mücadelede eksik ayaklarımız tamamlanmış oldu" dedi.

"Sadece kolluk kuvvetlerinin mücadelesi, uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadele bizi başarılı kılmaz"

Bağımlılığın sadece devletin veya devletin içindeki belli kurumların görevinin olmadığını bütün toplumun topyekun mücadele etmesi gereken bir konu olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'da uyuşturucunun imalatıyla ilgili çok ciddi bir mücadelemiz var, arzıyla ilgili çok ciddi bir mücadelemiz var. Diyarbakır'da sadece jandarma bölgesinde Jandarma Komutanlığımız tarafından 98 milyon kök kenevir yakalandı ve imha edildi bu 98 milyon kök kenevir Allah vermesin yakalayamasaydık bunlar ürüne dönüşseydi binlerce ton uyuşturucu maddesi piyasaya sürülecekti ve binlerce gencimiz belki zehirlenmiş olacaktı. Yine geçen sene emniyet ve jandarma bölgemizde polis ve jandarmamız Diyarbakır sınırları içerisinde 60 ton toz ve kubar esrar yakaladı. 2020 yılı içerisinde ve yine geçen sene 844 kişi uyuşturucu işine bulaştığı için imal ettiği için sattığı için pazarladığı için emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından gözaltına alınmış mahkemeye çıkartılmış ve tutuklanmıştır. 2021'e geldiğimizde 2020 ile 2021'in ilk beş ayında mukayese ettiğimizde geçen seneki olay sayımız toplam 5 ay içerisinde 909 iken bin 688'e çıkmış ve bu sene bu ne demek olayda yüzde 85 artış var. Bu kötü bir şey, belki kolluk birimlerimizin çalışması gayreti açısından iyi bir şey ama kentte de maalesef narkotik suçlarla ilgili faaliyetlerinde devam ettiğini gösteriyor yine yakalanan şüpheli bakımından geçen sene ilk beş ayda bin 47 kişi yakalanmışız. Bu sene bin 681 kişi kolluk birimlerimizi tarafından yakalanmış. Bu da yaklaşık yüzde 60'lık bir artışa tekabül ediyor. Tutuklamalara gelince geçen sene ilk 5 ayda 253 kişi tutuklanmışken bu sene emniyet ve jandarmamızın yapmış olduğu çalışmalarda 412 kişi tutuklanmış. Bu da yüzde 62'lik bir artışa tekabül ediyor. Geçen sene ilk beş ayda 3 milyon 652 bin kök kenevir imha etmişiz. Bu sene ilk beş ayda 30 milyon kök kenevir bugüne kadar jandarmamızın yapmış olduğu çalışmalarla yakalamış ve imha etmişiz. Artış ise yüzde 733 tabii ki kolluk jandarmamız emniyetimiz imalat pazarlama torbacılık yapan bunlarla ilgili mücadelesine devam ediyor, edecek. Ama az önce ifade ettiğim gibi sadece kolluğun mücadelesi uyuşturucuyla mücadele de bağımlılıkla mücadele de bizi başarılı kılmaz" diye konuştu.

"Ailelerin, anne ve babaların bu konuda bizlere yardımcı olması gerekir"

Diyarbakır'da maddeyle bulaşan bağımlı hale gelenlerin tedavisi ile ilgili kentte eksiklik olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Sadece Diyarbakır'a değil bölgeye de hizmet verecek 50 yataklı ÇEMATEM'i beraber gezdik. İçerisinde her türlü detay düşünülmüş. İki sağlık birimini, bağımlılıkla mücadele tedavi ayağını yürütecek iki birimimizde oluşmuş oldu. Maalesef bu bağımlıların tedavisinden sonra rehabilitasyon ayağını sürdürmezsek tekrar geri dönme oranları çok yüksek. Onun için sivil toplum örgütümüz var. Biliyorsun Yeşilay'ımız var Yeşilay'ı Diyarbakır'da bir tane ayakta rehabilitasyon hizmeti veren Kayapınar'da bir tane hizmet vardı. Biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Sur ilçemizde bir binayı kiraladık. Onun tamiratını tadilatını tamamladık. Yeşilay'a teslim ettik. İnşallah haftaya pazartesi danışma hizmeti vermeye hasta kabulüne başlayacak. Onun haricinde inşallah yine Yeşilay'ımızın Türkiye'de çok olmayan yataklı rehabilitasyon merkezi İnşaatı devam ediyor. Üniversite kampüs İçerisinde 40 yataklı bir rehabilitasyon merkezi inşaatı şu an TOKİ tarafından devam ediyor. inşallah yılsonuna doğru orayı da hizmete aldığımızda hem maddenin üretimi piyasaya arzıyla ilgili hem bağımlıların tedavisi hem de tedavi sonrası rehabilitasyon ile ilgili bütün süreçlerin tamamlandığı bir mücadelemiz olacaktır. Diyarbakır'da inşallah bundan sonra daha aktif daha etkin bir şekilde devam edecek. Ama tekrar ediyorum, sadece bizim mücadelemiz burada yeterli olmaz, mutlaka anne babaların, ailelerin, özellikle eğitim kurumlarının ve imamların dini telkinde bulunan insanların da bu konuda bize destek olması yardımcı olması lazım. İnşallah toplumda hiç kimse sadece madde bağımlılığı değil bağımlılığın çeşitleri var biliyorsunuz. Sigaradan elektronik teknoloji bağımlılığına kadar hiçbir bağımlılığı muhteva olmasın ama olduğunda da devletin Diyarbakır'da artık imkanlarının olduğunu tekrar ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak