Vali Karaloğlu: Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehir Diyarbakır

DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Vali Münir Karaloğlu, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin verildiği şehrin Diyarbakır olduğunu belirtti. Karaloğlu, "Bir taraftan şehri mamul ediyoruz, imal ediyoruz. Bir taraftan da çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize ve muhtaçlara dokunacak özel sosyal projeler yapıyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce 11 ayrı ilçede 65 milyon 258 bin 581 liralık 10 yatırımın temeli düzenlenen törenle atıldı. Vali Münir Karaloğlu öncülüğünde gerçekleştirilen temel atma törenine AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Sur Belediyesi Başkanvekili Abdullah Çiftçi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı. Yapılan temel atma töreninde Dicle, Hazro, 500 Evler Parkları, Bismil Parkı peyzaj düzenlemesi, Hani'de dekoratif aydınlatma, Fiskaya'da cam teras, eski Mardin yolu, Bismil ve Hani'de yol yapım, köprü ve sanat yapıları, Bağlar'da kapalı semt pazarı, Ali Emiri Bilgi Evi ve kırsal mahallelere yapılacak tarımsal amaçlı 55 havuzla ilgili bilgiler verildi.

"Mola evleri kuruyoruz. Engelli çocuğu olan anne ve babalar çok iyi bilir, engelli çocuğu olup da 20 yıldır evinin kapısına dışına çıkamayan anneler var. Ben çok iyi biliyorum. İşte bu anneler çocuğunu gelip gündüz bizim mola evine bırakacak. Gidecek çarşıda, pazarda veya hastanede işini görecek sonra gelecek çocuğunu alacak ve tekrar evine gidecek. Biz o kendi işini yaparken çocuğuna uzman öğretmenlerle ve bakıcılar tarafından hizmet sunacağız. Ben bu hizmeti Antalya'da gördüm. Oradaki belediye başkanı yapmıştı, çok etkilenmiştim. Oradaki anneleri dinlediğimde çok etkilenmiştim. Allah fırsat verdi belediye başkanlığına Diyarbakır'da. İlk talimatlarımdan birisi de bu oldu. Engelliler için mola evi, ama daha çok anneler için."