Vali Karaloğlu, hizmet ve projelere dönük çalışmalarını hafta sonunda da sürdürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Karaloğlu, hizmet ve projelere dönük çalışmalarını hafta sonunda da sürdürdü

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, spordan kültüre, altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan kırsal kalkınmaya kadar Diyarbakır'ın kentsel gelişimine yönelik Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantılara hafta sonunda da devam etti.

Vali Karaloğlu, hizmet ve projelere dönük çalışmalarını hafta sonunda da sürdürdü
13.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:43

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, spordan kültüre, altyapıdan üstyapıya, ulaşımdan kırsal kalkınmaya kadar Diyarbakır'ın kentsel gelişimine yönelik Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantılara hafta sonunda da devam etti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde farklı alanlarda hizmet sunan daire başkanları ile görüşmelerini sürdüren Vali Karaloğlu, kentin ulaşımıyla ilgili cumartesi günü gerçekleştirdiği toplantıların ardından bugün de Kadın ve Aile Hizmetleri ile Kırsal Hizmetler ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları yetkilileriyle birer toplantı yaptı. Toplantılarda Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan ve Vedat Güngör ile daire başkanları ve şube müdürleri yer aldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan sunum ile başlayan ilk toplantıda Vali Karaloğlu, başkanlıkça yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Toplumsal açıdan aile kurumuna ve kadının toplumdaki yerine vurgu yapan Vali Karaloğlu, çalışmaların aksatılmadan devam ettirilmesini istedi.

Önemli projeler hayata geçirilecek

Ardından, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri ile bir toplantı yapan Vali Karaloğlu, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yaşlıların evde bakım ve temizliği ile aktif bir yaşlanma sürecini kapsayan Yaşlı Destek Programı ve 7 ila 15 yaş arasındaki çocukların zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulacak Çocuk Akademisi Projesi ile 450 Evler Altyapı Güçlendirme Projelerinin altını çizen Vali Karaloğlu, yapılan ve devam eden çalışmalar kadar hayata geçirilmesi planlanan projelerin de belediye hizmetlerinin sürekliliği açısından önemli olduğunu ifade ederek özellikle pandemi sürecinde vatandaşa sunulan hizmetlerin ve planlanan projelerin aksamaması adına yapılabileceklerle ilgili yetkililerle istişarelerde bulundu.

Son toplantısını Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri ile gerçekleştiren Vali Karaloğlu, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerce verilen brifingin sonrasında, yapılacak projeler hakkında yetkililerle görüş alışverişinde bulundu. Diyarbakır'ın tarımsal faaliyetlerde bölgede ve Türkiye'de önemli bir yeri olduğuna değinen Vali Karaloğlu geçmiş yıllarda yapılan çalışmaları değerlendirdi. 200 bin adet badem, fıstık, ceviz ve muhtelif meyveleri kapsayan fidanların üreticiye dağıtılmasının planlandığı meyveciliğin geliştirilmesi projesi, sulama kanalları, bendler gibi su kaynaklarında azami derecede faydalanılmasını sağlayacak tarımsal sulama suyu tesisleri projesi ve ipek böcekçiliğinin desteklenmesine yönelik projelerin üzerinde durarak tarımsal kalkınmaya hız verilmesi gerektiğini söyledi. Bunların yanında Vali Karaloğlu yapımı devam eden organik yöresel ürünler pazarının tamamlanarak vakit kaybetmeden vatandaşların hizmetine sunulmasını istedi.

Vali Karaloğlu vatandaşlarla sohbet etti

Yoğun geçen toplantıların ardından Diyarbakırlıların sıklıkla ziyaret ettiği İçkale'de vatandaşlarla sohbet eden Vali Karaloğlu, yeni evli bir çift ve yakınlarıyla fotoğraf çekinip çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 3. Sayfa
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti Ekonomi
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
Görüntüler çıktı! Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının çığlıklarına vatandaşlar böyle koşmuş
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Artvin'deki sel felaketinde kaybolan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Düğün eğlencesinde dansözü gören maskesini fırlatıp göbek atmaya koştu
Düğün eğlencesinde dansözü gören maskesini fırlatıp göbek atmaya koştu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Cahit Özkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Reynmen Ezgi Mola Ece Erken
Spor Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Hikmet Karaman Malcolm Thomas Henry Onyekuru
Daha Fazla Çocuk Düğün Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: Vali Karaloğlu, hizmet ve projelere dönük çalışmalarını hafta sonunda da sürdürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 13:43:53. #1.15#
title