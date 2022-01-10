Vali Karaloğlu: Diyarbakır Cezaevi'ne yeni mahkumlar alınmıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ziyaretinde, "Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muamele ile anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Adalet Bakanlığımız bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz" açıklaması yaptı. Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaoğlu, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karaloğlu, Diyarbakır Cezaevi'yle ilgili Adalet ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu işten geri dönüş yok" dedi. Cezaevindeki mahkum sayısının 1200'den 500'lere kadar düşürüldüğünü ve yeni mahkumların alınmadığı belirten Vali Karaloğlu, "Cezaevi müze mi, kültür merkezi mi olacak ? Bu konuda netleşen bir şey yok. Çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

Diyarbakır'da artık vatandaşa hazır gıda kolisi verme yerine kredi kartları verdiklerini belirten Vali Karaloğlu, "Şu anda 12 bin 500 aileye kart verdik. Bir banka ile anlaştık. Vatandaşlarımıza kredi kartlarını verdik. Biz 3 ayda bir o kredi kartına nakit yükleme yapıyoruz. Şimdi bu ay mesela 400 lira yükleyeceğiz. Vatandaş kredi kartı ile isteği yerden alışverişini yapacak, istediği ürünü alabilecek. Sadece sigara ve alkol alamayacak" dedi.