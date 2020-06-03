Vali Karaloğlu "Çok Yaşa Antalya"yı tanıttı
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Vali Karaloğlu "Çok Yaşa Antalya"yı tanıttı

Vali Münir Karaloğlu, 1 Haziran itibariyle başlayan Yeni Kontrollü Sosyal Hayat Dönemi için "Çok Yaşa Antalya" kampanyasını başlattı.

Vali Karaloğlu
03.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:24

Vali Münir Karaloğlu, 1 Haziran itibariyle başlayan Yeni Kontrollü Sosyal Hayat Dönemi için "Çok Yaşa Antalya" kampanyasını başlattı. Karaloğlu, Antalya'nın salgın sürecini, yeni dönemde Antalya'da uygulanacak tedbirleri ve kampanya detaylarını açıkladı.

Korona virüsle mücadele sürecinde Türkiye'nin ve Antalya'nın dünyaya örnek olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Bizim ülkemiz salgın gelmeden çok sıkı tedbirler aldı. Aldığımız önemli tedbirler ve uygulamadaki başarımız ile bu salgından en az zararla çıkabilen ülkeler arasında yerimizi aldık. Ülkemizle gurur duyun. Ülkemizi yönetenlerle gurur duyun. Maalesef bazı kesimler elde edilen bu başarıdan hayıflanıyor. Bu başarı hepimizin başarısı, toplumun ortak başarısı. Bu konuda başarılı olan şehirler de var. Antalya da bu şehirlerden bir tanesi. Şehrinizle gurur duyun, şehrinizi yönetenlerle de gurur duyun. Antalya'da bir başarı varsa burada yaşayan vatandaşların bilinçli olmasının önemine de değinmek istiyorum. Antalya'da pazar günü sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen sokaklar ve caddeler boştu. Vatandaşlarımız kurallara uymaya devam ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Tedbiri elden bırakmayın"

1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdiklerini işaret eden Karaloğlu, bu süreçte Antalyalıları daha çok tedbirli olmaya davet etti. Antalyalılara da farkındalık oluşturmak için "Çok Yaşa Antalya" kampanyasını başlattıklarını belirten Karaloğlu, Korona virüsün de bir grip çeşidi olduğunu belirterek Korona virüs sürecinde Antalya'nın hapşırdığını, virüsü üstünden attığını betimledi. Karaloğlu, "Bu yüzden kampanyamızda Çok Yaşa Antalya diyoruz. Yeni Kontrollü Sosyal Hayat Dönemindeyiz. Türkiye olarak Antalya olarak bu dönemde bembeyaz bir sayfa açmak istiyoruz. Virüsün etkisinden tamamen kurtulmak için kalabalık ortamlarda maskemizi takmamızı ihmal etmeyeceğiz. Temizliğe her zamankinden daha çok dikkat edeceğiz. Tedbirlere uyarak korunacağız, hem kendimizi hem de çevremizdekileri tehditten koruyacağız. Çok Yaşayacağız, sağlıklı yaşayacağız" ifadelerinde bulundu.

Kampanyayı vatandaşlara duyurmak için 19 ilçenin merkezi noktalarındaki ve meydanlarındaki billboardlarda kampanya afişlerinin yer aldığını belirten Vali Karaloğlu, sosyal mesafe, maske takma ve temizlik konusundaki hassasiyetleri kamuoyuna daha iyi duyurmak amacıyla belli aralıklarla farklı tasarımlardaki afişlerin şehrin dört bir köşesinde yer alacağını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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