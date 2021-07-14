Vali İlhami AKTAŞ, 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazilerimiz ile Bir Araya Geldi
Vali İlhami AKTAŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimiz ile Merkez Polis Evinde düzenlenen programda bir araya geldi.
Vali İlhami AKTAŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimiz ile Merkez Polis Evinde düzenlenen programda bir araya geldi.
15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimiz onuruna düzenlenen programa; İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran, İl Emniyet Müdür V. Alaattin Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, 15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz Hasan Kaya'nın babası Şerif Kaya, kardeşi Hüseyin Kaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan Nurettin Işkın ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde ateş açılması sonucu yaralanarak gazi olan Mustafa Cem Demirbağ ve ailesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi Başkanı Gülşen Uz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Doğan, Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sebahat Korkmaz Demir ve Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale İl Temsilcisi Muharrem Şahin katıldı.
Programda Vali İlhami AKTAŞ 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimizle görüşerek sohbet etti.
Vali İlhami AKTAŞ, 15 Temmuz milli irade destanının beşinci yıl dönümünde 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimiz ile beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Program, aziz şehitlerimizin rahmet ve minnetle anılmasının ardından sona erdi.
Kaynak: Habermetre