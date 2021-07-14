Vali İlhami AKTAŞ, 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazilerimiz ile Bir Araya Geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali İlhami AKTAŞ, 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazilerimiz ile Bir Araya Geldi

Vali İlhami AKTAŞ, 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazilerimiz ile Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali İlhami AKTAŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimiz ile Merkez Polis Evinde düzenlenen programda bir araya geldi.

Vali İlhami AKTAŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimiz ile Merkez Polis Evinde düzenlenen programda bir araya geldi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimiz onuruna düzenlenen programa; İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tahsin Saruhan, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kd. Bn. Ercan Oran, İl Emniyet Müdür V. Alaattin Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer, 15 Temmuz Demokrasi Şehidimiz Hasan Kaya'nın babası Şerif Kaya, kardeşi Hüseyin Kaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde açılan ateş sonucu yaralanarak gazi olan Nurettin Işkın ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde ateş açılması sonucu yaralanarak gazi olan Mustafa Cem Demirbağ ve ailesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi Başkanı Gülşen Uz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Doğan, Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sebahat Korkmaz Demir ve Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale İl Temsilcisi Muharrem Şahin katıldı.

Programda Vali İlhami AKTAŞ 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimizle görüşerek sohbet etti.

Vali İlhami AKTAŞ, 15 Temmuz milli irade destanının beşinci yıl dönümünde 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimiz ile beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program, aziz şehitlerimizin rahmet ve minnetle anılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan Sezen Aksu Şevval Sam Levent Yüksel
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali İlhami AKTAŞ, 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazilerimiz ile Bir Araya Geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.07.2021 22:31:09. #1.13#

title