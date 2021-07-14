Vali İlhami AKTAŞ, 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazilerimiz ile Bir Araya Geldi

Vali İlhami AKTAŞ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimiz ile Merkez Polis Evinde düzenlenen programda bir araya geldi.