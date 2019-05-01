Vali Gül'e Türk Bayraklı Halı

Gaziantep'te düzenlenen Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına katılan Gaziantep Valisi Davut Gül' Türk Bayrağı işlemeli halı hediye edildi

Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen Domotex Türkiye 2019 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarına katılan firmaların stantlarını ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ve GAHİB Yönetim Kurulu üyeleri firma temsilcileriyle sohbet ederek fuar hakkında bilgiler aldılar. Gaziantepli firmaların tamamını ziyaret eden heyet yeni ürünleri de inceleyerek fuara katılan yabancı ülke temsilcileriyle de görüştü. Markalaşmanın ihracatı arttıracağını ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül "Halının başkenti Gaziantep bugün dünyanın birçok ülkesinden alım heyetlerine ev sahipliği yaparken halı üreticileri ürünlerini halının merkezinde alıcılara sunma fırsatı yakalıyor. Fuarın başarılı geçtiğini ve ülkemiz ekonomisine önemli katma değerler sağlamasını diliyorum" dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül'e ziyaret ettiği Öz Kaplan Halı firmasında Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Kaplan tarafından üzerinde Türk bayrağı dokunmuş bir halı hediye edildi.

"Markalaşmak halı sektörünün geleceğini etkileyecektir"

Halıda markalaşmanın sektörün geleceği için büyük önem taşıdığını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'da Türkiye'nin yaklaşık 2 milyar 300 miyon dolarlık halı ihracatıyla dünyada ikinci ülke konumunda olduğunu belirterek, "Gaziantep halısı olarak da nitelendirebileceğimiz, sentetik ve suni liflerden dokuma halı kategorisinde ise dünyada 2 milyar 700 milyon dolarlık bir ihracat büyüklüğü olup bu pazarın yüzde 67'sini, 1 milyar 824 milyon dolarla açık ara Türkiye domine etmektedir. Türkiye'deki halı üretimi ve ticaretinin başkenti ise 1 milyar 550 milyon dolarlık ihracata sahip Gaziantep'tir. Firmalarımızın markalaşması ve dünya halı pazarlarında kendi markalarıyla yer bulması halı sektörünün büyümesi ve gelişmesi için büyük önem taşıyor. Sektörün geleceğini doğrudan etkileyecek olan markalaşma sürecine firmalarımızın hız vereceğine inanıyorum" dedi.

Domotex'te ki stantları ziyaret eden ve halı üreticileriyle sektörü değerlendiren Vali Gül ve GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan firmalara başarılar diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA