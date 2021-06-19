Vali Funda Kocabıyık Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Aşı Polikliniklerini Ziyaret Etti
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Vali Funda Kocabıyık Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Aşı Polikliniklerini Ziyaret Etti

Vali Funda Kocabıyık Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Aşı Polikliniklerini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Aşı polikliniklerini ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet ederek aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Aşı polikliniklerini ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet ederek aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Uşak'taki Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Vali Funda Kocabıyık, "Salgının son bulmasında, toplumun bağışıklık kazanmasında verilen aşı hizmeti çok önemli yer tutuyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Uşak'taki aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Funda Kocabıyık, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı aldığımız tedbirlerle birlikte aşılama süreci her gün artarak devam ediyor. Bugüne kadar ilimizde birinci doz 138 bin 558, ikinci doz 78 bin 448 olmak üzere toplam 217 bin 006 doz Covid-19 aşısı uygulanmıştır. İlimizde günlük aşı uygulama kapasitemiz 12 bin 500 doz seviyelerine ulaşmış durumdadır ve günlük en yüksek aşı uygulaması 9 bin 182 doz aşı ile 18 Haziran 2021 tarihinde yapılmıştır. Sağlık Bakanlığımız koordinesinde ülkemiz genelinde belirlenen plan dahilinde yürütülen aşılama çalışmalarında özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, uyguladığımız tedbirler ve devam eden aşılama ile bu salgının bir an önce sonlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Vali Funda Kocabıyık aşı poliklinikleri ziyaretinin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen sportif faaliyetlerde başarılı olan sağlık personeline ödüllerini verdi.

Ziyaretleri sırasında Vali Funda Kocabıyık'a, Milletvekili İsmail Güneş, Vali Yardımcısı Muammer Balcı ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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