Vali Dr. Ozan Balcı, Pazar'da İncelemelerde Bulundu
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Vali Dr. Ozan Balcı, Pazar'da İncelemelerde Bulundu

Vali Dr. Ozan Balcı, Pazar'da İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Dr. Ozan Balcı, Pazar ilçesinde devam eden ve planlanan yatırımları yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Dr. Ozan Balcı, Pazar ilçesinde devam eden ve planlanan yatırımları yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Pazar Kaymakamı Mesut Ateş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe beraberinde yatırımları yerinde gören vali Dr. Ozan Balcı, ilçeye bağlı Çayköy'de 1000 dönüm alanda oluşturulan asma bağında incelemelerde bulundu. Valilik koordinesinde Tarım Tokat kapsamında Çayköy'de 250 bin bağ fidanının dikildiğini ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, "Geçen yıl başladığımız proje kapsamında Pazar Çayköy'de 1000 dekar alanda bağ kurduk. Bu yıl 2 bin dekarda daha fidan dikerek toplam 3 bin dekarlık alanda bağ tesisi kurmayı hedefliyoruz. Amacımız, çiftçimizin zenginleşmesine katkıda bulunmak. " dedi. Valilik koordinesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle, Pazar Kaymakamlığı tarafından çalışmaları yürütülen Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında incelemelerde bulunan Vali Dr. Ozan Balcı, "Doğa harikası Kazgölü'nün projesi tamamlandı, ihalesi yapıldı. Burada devam eden çalışmaları en kısa zamanda tamamlayarak Kaz Gölünü turizme kazandıracağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " dedi. Kaz Gölü'nde mandalarını otlatan çobanla bir süre sohbet ederek mandaların Kaz Gölü'nden geçişini izleyen Vali Dr. Ozan Balcı, "Valiliğimiz koordinesinde Tarım Tokat kapsamında mandacılığa desteğimiz devam ediyor. Tokat, manda sayısında Türkiye'de dördüncü, Karadeniz Bölgesi' nde ikinci. Hedefimiz Tokat'ın mandacılığın merkezi olması. " dedi.

5 Yılda 5 Yüz Bin Koyun projesi ile ilgili de bilgi veren Vali Dr. Ozan Balcı, "Valilik koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye'ye örnek olan Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesinin bu yıl ki 100 bin koyun dağıtımının devam ettiğini kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı, 100 bin koyun dağıtımı kapsamında yetiştiricilerimize 54 bin 200 koyun verdik. Çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

OKA Güdümlü Proje Desteği kapsamında Valilik koordinesinde Turizm Tokat kapsamında İl Özel İdaresi eş finansmanı ile Ballıca Mağarası'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Dr. Ozan Balcı, "Yaklaşık 10 milyonluk yatırımla Tokat Ballıca Mağarası'nı sadece Tokat'a değil, Türkiye'ye, dünyaya kazandırıyoruz. İhalesi yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " dedi.

Valilik koordinesinde restorasyonu devam eden Pazar eski Hükümet Konağında incelemelerde bulunarak bilgi alan Vali Dr. Ozan balcı, "Pazar Hükümet Konağı, Pazar ilçe halkına özellikle hanımlara, gençlere ve çocuklara hitap edecek şekilde restore ediliyor. " dedi. Valimiz Sayın Dr. Ozan Balcı, Turizm master planında Tokat'ımızda yeşil yol statüsünde yer alan İl Özel İdaremiz tarafından Ballıca Mağarası-Şelale Mesire alanı arasında yapımı devam eden kilitli parke kaplama çalışmalarını yerinde inceleyerek işçilere kolaylıklar diledi.

Vali Dr. Ozan Balcı, "Yeşil yol güzergahında bulunan Niksar Bilgili Köyü-Ordu il sınırı arası 3. 3 km. kilitli beton parke kaplama yapıldı. Ballıca-Şelale arası 3. 3 km. çalışmamız bitmek üzere. Ilısuluk Özalan 7 km. grup yolu Temmuz ayında yapılacak. Memleketimize ve milletimize hayırlı olsun. " diye konuştu. 17 Haziran 2021 Haber: Gülay KARTAL Foto: M. Sefa ŞEKER

Kaynak: Habermetre

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